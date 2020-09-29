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≡ Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39979
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 16:50
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Причиной отставки акима Рудного стало осуждение по коррупционной статье его подчиненного - акима поселка Качар Армана Алдонгарова. Его 8 сентября признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6962
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 16:50
#1
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День города Рудного можно отмечать сегодня...
в мой день рождения) ;-)
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
919
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 16:55
#2
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Цитата:
yudjin:
мой день рождения

Евгений, поздравляю! ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20133
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 16:58
#3
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Женя! С Днём Рождения!!!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5184
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:00
#4
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А я думаю где Юджин весь день седня пропадает а он рюмочки полирует небось) смотри клумбы свои не парушь вечером)



Сталкер где кстати? Грустит?)

Без него разобрались то с Карфагеном или это не считается?)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1800
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 17:04
#5
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С днем рождения, Евгений! Правды, правды и правды! ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5184
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:17
#6
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Цитата-/Правды, правды и правды/




Поддерживаю!)
Желают обычно то чего не хватает!)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20133
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:21
#7
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Много бензина теперь съэкономит Акимат... :lol: ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2027
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:34
#8
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"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели"?
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1133
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:38
#9
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Цитата:
abaika95:
Сталкер где кстати? Грустит?) Без него разобрались то с Карфагеном или это не считается?)

Почему же без него, очень даже с ним.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4123
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:50
#10
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С восьмого сентября прошло двадцать один день, долго созревал теперь уже бывшим аким, надо бы тогда ещё сразу и свалить, народ уже поиздергался в гаданиях кто будет очередным главой города. В соцсетях требуют выборность этой должности, мол все приезжие, им наплевать на город вместе его жителями. Хотим своего!
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1133
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:51
#11
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После первых шепотков об отставке долго паузу держал, как великий актёр. Наверное, пытался разрулить.Будем посмотреть, где оно всплывёт.Ну, и ждём очередного варяга.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
962
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 17:57
#12
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Цитата:
yudjin:
День города Рудного можно отмечать сегодня... в мой день рождения)

Примите мои поздравления и искренние уверения в совершеннейшем к Вам почтении.
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