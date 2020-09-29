Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...

Отправлено: - 17:44

Гадалке не ходи все кроется в мошонке лептягина, которую следует зажать в тиски и крутить до тех пор , пока не выяснится кто мог предложить пол ляма за подпись в какой-то бумаге.