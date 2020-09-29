Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...

Отправлено: - 17:00

А я думаю где Юджин весь день седня пропадает а он рюмочки полирует небось) смотри клумбы свои не парушь вечером)







Сталкер где кстати? Грустит?)



Без него разобрались то с Карфагеном или это не считается?)