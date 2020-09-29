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≡ Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39977
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 15:52
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Истец, инвалид 2-й группы Сергей Карпухин в середине лета 2020 года вернулся домой после полуторамесячного отсутствия и обнаружил, что замок и двери - другие, а в квартире находятся посторонние люди.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9497
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 15:52
#1
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//Последней покупательницей оказалась Сауле Ахметжанова, сестра экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова.///

и тут эта фамилия.
перебор.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20133
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 16:05
#2
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Цитата:
alex_60:
перебор.

Алехс, не выходи на улицу, гулять.
Вернёшся, а ты уже там, не живёшь... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5184
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 16:25
#3
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Цитата-/тут эта фамилия.перебор./



Что за семейка такая)


Там и с дочкой вроде скандал был? Что-то в клубе не поделили) "у меня пахан-аким"!))





[Исправлено: abaika95, 29.09.2020 - 16:28]
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