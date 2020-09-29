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≡ 2700 тенге за маску: дороговизну покупки объяснили в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39975
2700 тенге за маску: дороговизну покупки объяснили в Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 13:46
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В Департаменте Комитета труда, социальной защиты и миграции Костанайской области прокомментировали лот на сайте госзакупок о покупке медицинских масок за 2750 тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9496
Re: 2700 тенге за маску: дороговизну покупки объяснили в...
Отправлено: 29.09.20 - 13:46
#1
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короткая история со счастливым концом.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1767
Re: 2700 тенге за маску: дороговизну покупки объяснили в...
Отправлено: 29.09.20 - 13:52
#2
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не проканало...так это называется...
Профайл
I
* Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
5
2700 тенге за маску: дороговизну покупки объяснили в Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 14:14
#3
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