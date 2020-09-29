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≡ Матрасы в Астане (Нур-Султан). Рекомендации при выборе и покупке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39975
Матрасы в Астане (Нур-Султан). Рекомендации при выборе и покупке
Отправлено: 29.09.20 - 11:30
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Здоровье – одно из наших неотъемлемых богатств. Либо человек здоров, либо он болен – другого не дано. Поэтому с детского возраста следует беречь свое здоровье. Ведь его не купишь за деньги и не получишь в дар.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7746
Re: Матрасы в Астане (Нур-Султан). Рекомендации при выборе и...
Отправлено: 29.09.20 - 11:30
#1
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Цитата:
Ведь одной из его главных задач является поддержание телом спящего человека правильного положения


Цитата:
И производители, заметив это, предлагают великий выбор данных изделий.


Это гугл переводчик такое насочинял?))
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
549
Re: Матрасы в Астане (Нур-Султан). Рекомендации при выборе и...
Отправлено: 29.09.20 - 12:41
#2
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Цитата:
maxsaf:
великий выбор

:lol: :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
549
Re: Матрасы в Астане (Нур-Султан). Рекомендации при выборе и...
Отправлено: 29.09.20 - 12:42
#3
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контора "матраСКЫ" называется? по-новому, по латинскому 8-) :lol:
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