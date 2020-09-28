Отправлено: - 17:24

Если уже нет возможности сделать акимом местного управленца, который жил и будет жить в городе

В любом случае будет только хуже :)Цитата:Пхехе.. вон в костанае сидел такой некоторое время. Теперь в суд подал на другого взяточника, что тот за данную ему взятку своих обязательств не выполнил. И процесс идет ведь, судят там, кто из двух взяточников прав :D Каких акимов вы ждете от такой страны?