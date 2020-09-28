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Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему такое решение может стать еще одним разочарованием рудничан
Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему такое решение может стать еще одним разочарованием рудничан
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