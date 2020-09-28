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≡ Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему такое решение может стать еще одним разочарованием рудничан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39973
Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему такое решение может стать еще одним разочарованием рудничан
Отправлено: 28.09.20 - 16:08
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Слухи о новом акиме все больше и больше заполняют умы рудничан? Любопытно, конечно, многим. Уже даже пошли фантазии на эту тему: "Каким должен быть новый аким?". А мне кажется, уже все понятно.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
534
Re: Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему...
Отправлено: 28.09.20 - 16:08
#1
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Нужны выборы "мэров"
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5180
Re: Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему...
Отправлено: 28.09.20 - 17:16
#2
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Цитата-/Сказать, что ничего не сделал для города – несправедливо/



Ну хоть обтективненько,не ушли в сплошной поток негативщины и болтологию "крафаген должен быть разрушен и бла бла бла"


Кстати сталкеру наверно сейчас обидно немного) он же бился лбом чтобы разрушить что то там а в итоге все тихо проходит своим чередом)
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1437
Re: Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему...
Отправлено: 28.09.20 - 17:24
#3
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В любом случае будет только хуже :)

Цитата:
Если уже нет возможности сделать акимом местного управленца, который жил и будет жить в городе


Пхехе.. вон в костанае сидел такой некоторое время. Теперь в суд подал на другого взяточника, что тот за данную ему взятку своих обязательств не выполнил. И процесс идет ведь, судят там, кто из двух взяточников прав :D Каких акимов вы ждете от такой страны?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4120
Re: Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему...
Отправлено: 28.09.20 - 23:13
#4
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На спортсмена не похож, возможно чемпион по быстрому поеданию бешпармака
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1765
Re: Кого "сватают" в акимы города Рудный? И почему...
Отправлено: 29.09.20 - 12:20
#5
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Господи, их специально что ли самых толстых назначают?
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