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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39972
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
38
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 20:22
#60
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Цитата:
electro:
Термин "хроноцид" здесь совершенно не уместен


Всем же понятно,что вопрос повторно поднят только в сентябре,т.к.летом было не этично.
Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.
И со словом "хроноцид" тоже все в порядке,т.к.кто знает проблему глубоко понимает что это настоящий хроноцид,т.е. истребление нации посредством времени.Так что все она правильно написала. 8-)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7477
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 23:20
#61
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Цитата:
Настенька:
Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.

Да оставьте вы покое детей,зачем спекулировать детьми ради достижения своих сомнительных целей.
Я то же был маленький и то же вставал в школу тяжело,хотя жил в самой счастливой стране СССР в которой правительство 2 раза в год переводило стрелки для удобства трудящихся.
Приучите детей ложиться спать в 21 00 и в 6 утра они сами прибегут вас будить независимо от того светло или темно будет за окном и в каком часовом поясе будут находиться.
Цитата:
Тот самый: Почему Вы говорите за всю область? Наоборот, только 2 человека в области против: Вы и аким

А вы почему за всех говорите?
Вас тут 5 с половиной человек активных пользователей ,которые систематически,неустанно продвигают эту тему,а остальным вообще пофигу.
P.S Чуть не забыл не 5.5 а 6.5 + пенсионер из скворечника.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
954
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 00:15
#62
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Цитата:
Добринцофф:
Вас тут

Цитата:
Добринцофф:
6.5


А из противников Вы вообще один ;-) Так и запишем: сторонников возвращения времени было в 6,5 раз больше, чем противников. Остальные воздержались.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7477
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 00:36
#63
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Цитата:
Тот самый:
Остальные воздержались.

Да потому ,что никому не интересна эта тема.
Я сегодня опять проводил опрос.
Вариант "меня всё устраивает" прозвучал чаше всего.
Давайте дерзайте,боюсь только ,что даже если чего ни будь добьётесь никто не оценит,а дети ради которых так стараетесь, как сладко спали по утрам так и будут спать :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9492
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 08:37
#64
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есть хорошая поговорка-
горбатого могила исправит
оставшийся в одиночестве
барыга со своим "сплю до 10,
разгружаю тележку засветло,
выглядит нелепо.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7477
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 11:16
#65
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Цитата:
alex_60:
оставшийся в одиночестве

А что сегодня с утра время перевели?
Вся область живёт по тому времени которое было вчера начиная с 2004г,так кто здесь в одиночестве? :lol:
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