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Бывший сенатор Серик Бектурганов стал заместителем правления СПК "Тобол"
Бывший сенатор Серик Бектурганов стал заместителем правления СПК "Тобол"
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