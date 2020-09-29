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≡ Бывший сенатор Серик Бектурганов стал заместителем правления СПК "Тобол"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39972
Бывший сенатор Серик Бектурганов стал заместителем правления СПК "Тобол"
Отправлено: 29.09.20 - 09:59
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С 2014 по 2020 год был депутатом сената Парламента Республики Казахстан. Сейчас Серик Бектурганов вернулся в Костанай. О новом назначении сообщила Региональная служба коммуникаций Костаная на своей странице в Instagram.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9492
Re: Бывший сенатор Серик Бектурганов стал заместителем правления...
Отправлено: 29.09.20 - 09:59
#1
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63 года в июне было.
пенсионер.
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