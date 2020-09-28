Прогноз на 5 дней
ясно+3°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 305 из 305«1...303304305
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 21:38
#4561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы хотели сказать - в коллекции?

Нее, друзя. Буду Правнукам - показывать... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 21:47
#4562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нее, друзя. Буду Правнукам - показывать...

А как вы им обьясните, что такое дружба?))
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 21:54
#4563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что такое дружба?))

Покажу комментарии, абайки... :lol: :-P
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7736
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 22:16
#4564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Покажу комментарии, абайки...

О, да. Там все пропитано дружбой насквозь))
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20127
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 22:53
#4565
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Там все пропитано дружбой насквозь))

Пускай знают, как нужно дружить... :lol: ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2797
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.09.20 - 04:41
#4566
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

. А вот ты - нет---- Таки вроде у него вообще нет друзей? :cry:
Профайл
Страница 305 из 305«1...303304305
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 81.61 Ko -