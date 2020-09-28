Отправлено: - 23:48

abaika95:

и да я не жил в союзе,черпаю инфу только из источников, поэтому могу рассуждать трезво без романтических воспоминаний

Цитата:Вот именно потому, что Вы не жили в Союзе и "черпаете инфу только из источников" (надо ещё посмотреть из каких) Вы не можете рассуждать "трезво". Ибо ещё не прошло достаточно времени, чтобы учёные-историки всё о судьбе и роли СССР в мировой истории объективно изучили, взвесили и определили. А не обыватели вроде Вас, начитавшиеся "источников", в которых, когда Союз развалился, начали пинать мёртвого льва. И столько навалили лжи, что не один десяток лет понадобится, чтобы её вскрыть. Взять хотя бы СолженицынаА адепты-фанаты ЖИЛИ в СССР, и очевидцам я больше верю, чем источникам.Да, страдали королёвы, ахматовы, пастернаки, да, были политзаключённые и невинноосуждённые (мой двоюродный дед-хохол отсидел в лагере только за то, что был шофёром у Тухачевского).Но что простые люди жили в постоянном страхе, бесконечно репрессировались, сомневаюсь. Ибо мои вятские родичи были чрезвычайно довольны своей жизнью в колхозе, про городских вообще и говорить нечего (не касаюсь раскулаченных до этого - другое время и другой вопрос)Но поизучайте историю любой страны и Вы найдёте там аналогичные периоды неблагополучия.Только у каждой по-своему. Например США - "охота на ведьм" - маккартизм