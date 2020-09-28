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≡ Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39971
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Сегодня глава региона встретился с представителями компании «H+H Technika» из Республики Словакии и обсудил вопросы строительства объекта.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5174
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 22:36
#30
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Цитата-/При соц. строе технику безопасности никто не отменял./



Слушайте ну не смешно уже)
Я конечно понимаю что идеология сродни религии и адепты как фанатики
Но нельзя же закрывать глаза на то что было, просто для того чтобы подогнать мечты под свое мировоззрение
Везде нужна золотая середина и в принципах тоже иначе это уже болезнь


Я не антисоветчик как хотелось бы Алексу,я признаю великую заслугу революции как мирового социального сдвига,признаю культуру, образование,науку и военное искусство СССР признаю модернисикие мечты начала 20ых,консолидацию общества ради осуществления мечты в 30ых,подвиг 40ых,реформы 50ых и культурный и научный расцвет в 60-70ых но всегда и везде есть полярность где есть суперкуча плюсов там есть чудовищная куча минусов,и нельзя быть последователем чего-то одного это называется просто фанатизм)



Ну были же перекосы чудовищные
Когда ради "воздушных замков" гробили людей пачками,гробили гениев,гробили технику и целые города
От этого союз и разлюбили, и да я не жил в союзе,черпаю инфу только из источников, поэтому могу рассуждать трезво без романтических воспоминаний)в детстве вообще всегда трава зеленее)



Давайте трезво,ну были же случаи когда людей подгоняли ради плана? Ради сдачи объекта красиво к дате? О какой ТБ может идти речь? Ради славы и почета можно и пожертвовать людьми





Цитата-/И в лагерях сидели за тунеядство, подрывную деятельность, саботаж и воровство./



Мандельштам там по какой категории проходил? Королев отец советской космонавтики за воровство сидел? Или за саботаж? Будущему маршалу Рокосовскому за что зубы выбивали? За тунеядство наверно
А уж не о посаженных а затравленных даже говорить лень один пример Ахматовой и Пастернака (не читал но осуждаю) чего стоит




Цитата-/А за миллионные кражи даже посидеть не успевают/


Вы про зятя Брежнева ? Зам рук МВД СССР Которого посадили только когда заступников не осталось
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2026
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 23:48
#31
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Цитата:
abaika95:
и да я не жил в союзе,черпаю инфу только из источников, поэтому могу рассуждать трезво без романтических воспоминаний


Вот именно потому, что Вы не жили в Союзе и "черпаете инфу только из источников" (надо ещё посмотреть из каких) Вы не можете рассуждать "трезво". Ибо ещё не прошло достаточно времени, чтобы учёные-историки всё о судьбе и роли СССР в мировой истории объективно изучили, взвесили и определили. А не обыватели вроде Вас, начитавшиеся "источников", в которых, когда Союз развалился, начали пинать мёртвого льва. И столько навалили лжи, что не один десяток лет понадобится, чтобы её вскрыть. Взять хотя бы Солженицына
А адепты-фанаты ЖИЛИ в СССР, и очевидцам я больше верю, чем источникам.
Да, страдали королёвы, ахматовы, пастернаки, да, были политзаключённые и невинноосуждённые (мой двоюродный дед-хохол отсидел в лагере только за то, что был шофёром у Тухачевского).
Но что простые люди жили в постоянном страхе, бесконечно репрессировались, сомневаюсь. Ибо мои вятские родичи были чрезвычайно довольны своей жизнью в колхозе, про городских вообще и говорить нечего (не касаюсь раскулаченных до этого - другое время и другой вопрос)
Но поизучайте историю любой страны и Вы найдёте там аналогичные периоды неблагополучия.Только у каждой по-своему. Например США - "охота на ведьм" - маккартизм
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