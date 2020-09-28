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≡ Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39971
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
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Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Сегодня глава региона встретился с представителями компании «H+H Technika» из Республики Словакии и обсудил вопросы строительства объекта.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5173
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:59
#15
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Цитата-/Почему жертвы? Почему ненужные? Слава, почет, признание! Это не купишь ни за какие деньги/




Дети, дети наш папка герой он упал с 10 этажа и разбился,потомучто его начальство торопилось сдать дом к 7 ноября чтобы красиво отчитаться перед своим начальством!

Такие Слава и почёт? Ну да, понимаю реально не купишь



Цитата-/Ну раз лагеря не пустовали, значит была и халтура, и диверсии, и саботаж/

И стихи плохие и литература не та!) Много в лагерях разного люду сидело да?





Цитата-/Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями./


Это где такой дом? Напомните




Цитата-/Можно, построить дом, без фундамента/



Торопились к форуму строителей,Маркс должен одобрить это почётно!)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9478
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 18:32
#16
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Зачем вмешиваться в сроки строительства.
Они оговорены. Санкции какие то заложены.
Нет, приказываю сдать до конца года.
Ну глупо же.
Капитализм на дворе, сами же говорят
Приказываю собрать по 12 центнеров с гектара. Так тоже наверное говорят.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2020 - 19:15]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20126
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 18:50
#17
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Цитата:
abaika95:
Это где такой дом? Напомните

Был один, недостроили и разобрали... :lol: ;-)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1256
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:19
#18
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Старый сломался и негде проводить ярмарки?)))
Цитата:
А что впп нету? И аэродром не обновили? Странно

А есть, да?) А где обещанные турЫсты?) А энное количество авиарейсов в день?) Спектр новых направлений?))) Карантинама? Ну после карантина наверно попрет)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
412
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:21
#19
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Есть мысля, почему торопится. Видимо, всё-таки, меняет он прописку, в аккурат с нового года.
Соответственно, что надо делать?
... ... ...
ИМХО.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5173
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:23
#20
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Цитата-/Что хочет сказать, по моему сам не понимает/

Главное ты понял и обиделся)





Цитата-/Был один, недостроили и разобрали/



Вроде четкое описание было,который рухнул вместе с жителями где?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1796
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:26
#21
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Цитата:
Змея Подколодная:
Карантинама?


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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1796
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:35
#22
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Цитата:
NG.kz:
Это где такой дом? Напомните


Где-где? В Караганде! 2012 год.



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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20126
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:41
#23
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Цитата:
abaika95:
Вроде четкое описание было,который рухнул вместе с жителями где?

Не помню, кажется в мр-не "Аэропорт". А ты хотел, чтобы
он - рухнул? Совсем крыша - съехала?... :lol: :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5173
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 20:00
#24
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Цитата-/-где? В Караганде! 2012 год/


Ого и люди погибли? А чем дело кончилось не посадили никого?




Цитата-/Не помню, кажется в мр-не "Аэропорт". А ты хотел, чтобыон - рухнул? Совсем крыша - съехала?/



Дракон не надо играть кое кого,себя всеровно не переиграешь)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1796
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 20:10
#25
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Цитата:
abaika95:
Ого и люди погибли? А чем дело кончилось не посадили никого?

Вы как первый раз замужем... Об этом писали все СМИ. Погуглите.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 20:33
#26
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Цитата:
abaika95:
Торопились к форуму строителей

Как кстати форум прошел?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20126
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 20:38
#27
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Цитата:
Козлов я:
Погуглите.

Погуглил, ролики - посмотрел.
это не сложно... 8-) :-o
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
959
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 21:37
#28
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Цитата:
abaika95:
Дети, дети наш папка герой он упал с 10 этажа и разбился,потомучто его начальство торопилось сдать дом к 7 ноября чтобы красиво отчитаться перед своим начальством!

Шарик, ты балбес! (с) При соц. строе технику безопасности никто не отменял. Написано же выше - полноценный труд. А это значит по всем правилам социалистического строительства. Это капиталисты ради экономии плюют на безопасность своих работников и им за это ничего не бывает, кроме прибыли. Цитата:
abaika95:
И стихи плохие и литература не та!) Много в лагерях разного люду сидело да?

И стихи были хорошие и литература, не то что сейчас. И в лагерях сидели за тунеядство, подрывную деятельность, саботаж и воровство. А сейчас это всё в почете. Тунеядцев развелось не сосчитать. За подрывную деятельность возят в почетных эскортах за границей, лечат в лучших клиниках. А за миллионные кражи даже посидеть не успевают по-человечески, не то что лес повалить на таёжных просторах, выходят на свободу с чистой совестью не успев моргнув глазом. Примеры, надеюсь, не нужны? Или опять Гугл отключили?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 21:46
#29
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Цитата:
Маркс:
воровство. А сейчас это всё в почете

Если не спер - стыд и позор))
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