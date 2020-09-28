Отправлено: - 21:37

abaika95:

Дети, дети наш папка герой он упал с 10 этажа и разбился,потомучто его начальство торопилось сдать дом к 7 ноября чтобы красиво отчитаться перед своим начальством!

abaika95:

И стихи плохие и литература не та!) Много в лагерях разного люду сидело да?

Цитата:Шарик, ты балбес! (с) При соц. строе технику безопасности никто не отменял. Написано же выше - полноценный труд. А это значит по всем правилам социалистического строительства. Это капиталисты ради экономии плюют на безопасность своих работников и им за это ничего не бывает, кроме прибыли. Цитата:И стихи были хорошие и литература, не то что сейчас. И в лагерях сидели за тунеядство, подрывную деятельность, саботаж и воровство. А сейчас это всё в почете. Тунеядцев развелось не сосчитать. За подрывную деятельность возят в почетных эскортах за границей, лечат в лучших клиниках. А за миллионные кражи даже посидеть не успевают по-человечески, не то что лес повалить на таёжных просторах, выходят на свободу с чистой совестью не успев моргнув глазом. Примеры, надеюсь, не нужны? Или опять Гугл отключили?