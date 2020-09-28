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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:05
Цитата-/Ну я же говорю, одни люди и правда ничего плохого не испытывают, а другие никогда и ни при каких обстоятельствах себя не выдадут. К какой группе вы относитесь - мы никогда не узнаем/
Почему не узнаете я же вам уже это сказал,я вроде к первой отношусь) испытывать неприязнь по национальному признаку это крайняя форма комплекса неполноценности) человек сразу палится)
Почему не узнаете я же вам уже это сказал,я вроде к первой отношусь) испытывать неприязнь по национальному признаку это крайняя форма комплекса неполноценности) человек сразу палится)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:09
Цитата:
Наоборот, я хочу сказать, что вообще понятия не имею, с чего пошел тот межэтнический конфликт, и если меня в чат рулетке спросят что-то о дунганах, то я в отличии от вас вообще ниче о них сказать не смогу, ни откуда они, ни их историю, ну правда, вообще ничего. Значит ли это, что я белый и пушистый?
abaika95:
вы хотите сказать что я должен Дунган ненавидеть?
вы хотите сказать что я должен Дунган ненавидеть?
Наоборот, я хочу сказать, что вообще понятия не имею, с чего пошел тот межэтнический конфликт, и если меня в чат рулетке спросят что-то о дунганах, то я в отличии от вас вообще ниче о них сказать не смогу, ни откуда они, ни их историю, ну правда, вообще ничего. Значит ли это, что я белый и пушистый?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:10
Цитата:
Ну само собой, я тоже )
abaika95:
Почему не узнаете я же вам уже это сказал,я вроде к первой отношусь)
Почему не узнаете я же вам уже это сказал,я вроде к первой отношусь)
Ну само собой, я тоже )
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:16
Цитата:
Есть такая штука - Интернет.
alex_60:
где вы эти какие то видео находите,
где вы эти какие то видео находите,
Есть такая штука - Интернет.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:23
Цитата:
А что тогда в принципе кухонный разговор?
abaika95:
если Божко водит к себе на кухню всех кого встретит на улице и начинает сразу им заливать что казахи плохие то это по вашему кухонный разговор?)
если Божко водит к себе на кухню всех кого встретит на улице и начинает сразу им заливать что казахи плохие то это по вашему кухонный разговор?)
А что тогда в принципе кухонный разговор?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:37
Цитата:
кто хочет ,всегда грязь найдет.
maxsaf:
Есть такая штука - Интернет.
Есть такая штука - Интернет.
кто хочет ,всегда грязь найдет.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:48
Цитата:
Ну наконец-то. Поздравляю.
alex_60:
кто хочет ,всегда грязь найдет.
кто хочет ,всегда грязь найдет.
Ну наконец-то. Поздравляю.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:59
Цитата:
а с чем. я не и искал даже.
зачем это мне.
мне вас ,местных комментаторов достаточно.
maxsaf:
Ну наконец-то. Поздравляю.
Ну наконец-то. Поздравляю.
а с чем. я не и искал даже.
зачем это мне.
мне вас ,местных комментаторов достаточно.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 12:06
Цитата:
А, ну извините, видимо я вас неправильно понял, я думал вы нашли таки, и хвастаетесь теперь.
alex_60:
а с чем. я не и искал даже.
а с чем. я не и искал даже.
А, ну извините, видимо я вас неправильно понял, я думал вы нашли таки, и хвастаетесь теперь.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 12:07
я лучше общедоступные материалы почитаю.
например
//Канцлер Германии Ангела Меркель
тайно совершила визит к Алексею Навальному,
когда тот находился в клинике.
Согласно информации , канцлер посетила
российского оппозиционного политика
в ходе сверхсекретной операции.///
например
//Канцлер Германии Ангела Меркель
тайно совершила визит к Алексею Навальному,
когда тот находился в клинике.
Согласно информации , канцлер посетила
российского оппозиционного политика
в ходе сверхсекретной операции.///
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 12:11
Цитата:
Конечно, так будет лучше для всех ))
alex_60:
я лучше общедоступные материалы почитаю
я лучше общедоступные материалы почитаю
Конечно, так будет лучше для всех ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 20:50
Не успел.....
Уже набежали
Уже набежали
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 21:10
Пришел на час, в очереди простоял - и довольный домой, кушать))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 21:19
А время то капает)))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 21:22
Цитата-/Пришел на час, в очереди простоял - и довольный домой, кушать)/
К слову о повышении туристической привлекательности региона) блогер хорошо шумиху разогнал с этим парком
К слову о повышении туристической привлекательности региона) блогер хорошо шумиху разогнал с этим парком
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