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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5173
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:05
#12931
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Цитата-/Ну я же говорю, одни люди и правда ничего плохого не испытывают, а другие никогда и ни при каких обстоятельствах себя не выдадут. К какой группе вы относитесь - мы никогда не узнаем/


Почему не узнаете я же вам уже это сказал,я вроде к первой отношусь) испытывать неприязнь по национальному признаку это крайняя форма комплекса неполноценности) человек сразу палится)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:09
#12932
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Цитата:
abaika95:
вы хотите сказать что я должен Дунган ненавидеть?

Наоборот, я хочу сказать, что вообще понятия не имею, с чего пошел тот межэтнический конфликт, и если меня в чат рулетке спросят что-то о дунганах, то я в отличии от вас вообще ниче о них сказать не смогу, ни откуда они, ни их историю, ну правда, вообще ничего. Значит ли это, что я белый и пушистый?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:10
#12933
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Цитата:
abaika95:
Почему не узнаете я же вам уже это сказал,я вроде к первой отношусь)

Ну само собой, я тоже )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:16
#12934
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Цитата:
alex_60:
где вы эти какие то видео находите,

Есть такая штука - Интернет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:23
#12935
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Цитата:
abaika95:
если Божко водит к себе на кухню всех кого встретит на улице и начинает сразу им заливать что казахи плохие то это по вашему кухонный разговор?)

А что тогда в принципе кухонный разговор?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9478
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:37
#12936
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Цитата:
maxsaf:
Есть такая штука - Интернет.


кто хочет ,всегда грязь найдет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:48
#12937
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Цитата:
alex_60:
кто хочет ,всегда грязь найдет.

Ну наконец-то. Поздравляю. 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9478
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 11:59
#12938
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Цитата:
maxsaf:
Ну наконец-то. Поздравляю.


а с чем. я не и искал даже.
зачем это мне.
мне вас ,местных комментаторов достаточно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 12:06
#12939
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Цитата:
alex_60:
а с чем. я не и искал даже.

А, ну извините, видимо я вас неправильно понял, я думал вы нашли таки, и хвастаетесь теперь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9478
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 12:07
#12940
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я лучше общедоступные материалы почитаю.
например
//Канцлер Германии Ангела Меркель
тайно совершила визит к Алексею Навальному,
когда тот находился в клинике.
Согласно информации , канцлер посетила
российского оппозиционного политика
в ходе сверхсекретной операции.///
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 12:11
#12941
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Цитата:
alex_60:
я лучше общедоступные материалы почитаю

Конечно, так будет лучше для всех ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5173
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 20:50
#12942
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Не успел.....
Уже набежали





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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 21:10
#12943
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Пришел на час, в очереди простоял - и довольный домой, кушать))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7734
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 21:19
#12944
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А время то капает)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5173
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 28.09.20 - 21:22
#12945
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Цитата-/Пришел на час, в очереди простоял - и довольный домой, кушать)/




К слову о повышении туристической привлекательности региона) блогер хорошо шумиху разогнал с этим парком
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