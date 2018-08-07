Даже ветер в пустыне заставили на себя работать хитрые арабы. Построили аэродинамически выверенный отель в спаренном виде. Между зданиями на пилоне установили ветряк, который полностью обеспечивает электроэнергией. Нашел в Астане жалкую копию этого здания. Спросил для чего соединили между собой эти здания? Говорят клерки бегают там по этому коридору, таская подписанные бумажки от одного бастыка к другому)))))
Sniper: другой уровень мышления. Король арабский спросил у народа. Что будем делать с нефтянными доходами? Тупо проедим, или займемся делами? Народ выбрал другое. С тех пор там строятся крупнейшие в мире отели-небоскребы, фонтаны, часы. Всякий уважающий себя турист стремится побывать в Дубае. И порыдать возле фонтана, или полюбоваться отелем небоскребом.
Шал (уважительное обращение к людям почтенного и пожилого возраста), за арабов конечно они молодцы! Я не против строительства небоскрёбов, привлечения инвесторов и туристов, но в данном случае, в заметке речь идёт о пятиэтажках, которые не смогли ввести в эксплуатацию без непредвиденных эксцессов. Выше доморощенные товарищи, да и не только, озвучивают, что мало или вообще отсутствуют квалифицированные специалисты, в частности проектировщики и.т.д. также до пяти этажей могут принимать частные организации, а не государственные.
На счёт различных специалистов задействованных строительной индустрии (архитекторы, проектировщики, сметчики, геодезисты, дизайнеры и.т.д), конечно надо их обучать и повышать квалификацию, если действительно они в этом нуждаются. Тем более мы же хотим в масштабах области осуществить индустриализацию и по другим направлениям, ищем иностранных инвесторов, планируем дополнительно к имеющимся производствам, организовать сборку тракторов, мониторов, телевизоров и др. Тем самым поднять экономику региона. Главное чтобы был сбыт по стране, на региональном уровне и ближнее зарубежье. Ничего зазорного в этом нет, надо оптимизмом подходить к этому вопросу, даже в СССР в своё время, начиная с периода правления Сталиным помогали европейцы с американцами, не бесплатно конечно, привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.
От таких мыслей экономика не восстановится. И тут есть порочный круг: допустим, можем. Но для уменьшения себестоимости нужны большие мощности, а куда сбывать большое количество продукции в 18-миллионном Казахстане, где ещё транспортные расходы возьмут хорошую статью? Втиснуться на экспортные рынки - это нужны очень-очень высокая конкурентоспособность.
maxsaf: Вкратце: 58-14. (...)сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение (...) влечет за собой лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела с конфискацией имущества.
К чему Ваш данный пост? Не спешите, тоже вкратце: Статья 58 Уголовного Кодекса СССР, в частности санкции, в целом не гуманные, жестокие и бесчеловечные даже по тем временам, борьба с врагами народа, инакомыслящими шла, сколько народу с семьями погубили в лагерях, во время репрессии массово карательные меры применялись, в том числе допускались расстрелы неповинных людей.
Victor Yang: От таких мыслей экономика не восстановится. И тут есть порочный круг: допустим, можем. Но для уменьшения себестоимости нужны большие мощности, а куда сбывать большое количество продукции в 18-миллионном Казахстане, где ещё транспортные расходы возьмут хорошую статью? Втиснуться на экспортные рынки - это нужны очень-очень высокая конкурентоспособность.
Время покажет, посмотрим как региональные проекты заработают, в том числе с привлечёнными инвесторами, относительно последних будут всё просчитывать, если не будет экономической выгоды, тогда они не будут вкладываться.
На вскидку доморощенные ТОО "ДЕП" и "Жас канат" втиснулись же на экспортные рынки, да согласен единицы, но работать в этом направлении следует, в том числе с привлечением иностранного капитала и их технологии.
S
Sniper
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Я знаю, что в области проводились исследования на тему определения конкурентоспособности и эффективности производства в области. Вывод не утешительный. Вверху Россия со схожей экономикой и производством. Внизу Китай, который готов задушить на корню любого конкурента. Любое новое производство способно продержаться лишь несколько лет, пока инвестор способен финансировать предприятие за счет собственных средств. О создании прибыли и возврате долгов не может быть и речи.
К тому что подобные "эпические провалы" (в том числе складывающиеся карточные домики) бьют по программе 7-20-25, программе переселения, ухудшают в целом демографическую ситуацию, подрывают доверие народа своему государству, это все очень серьезно, и несет за собой последствия. Дом казалось бы не мой, квартиру в нем я не покупал, затраты раскидать на всех граждан - по 150 тенге с человека выходит в виде налогов. Но я бы предпочел потерять их, выронив из кармана, чем видеть такое...
Г
Гость
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
maxsaf: К тому что подобные "эпические провалы" (в том числе складывающиеся карточные домики) бьют по программе 7-20-25, программе переселения, ухудшают в целом демографическую ситуацию, подрывают доверие народа своему государству, это все очень серьезно, и несет за собой последствия. Дом казалось бы не мой, квартиру в нем я не покупал, затраты раскидать на всех граждан - по 150 тенге с человека выходит в виде налогов. Но я бы предпочел потерять их, выронив из кармана, чем видеть такое...
Согласен очень серьёзный вопрос, наказание виновных, на основании собранных материалов будет назначать наш гуманный Суд, учтут характер и степень общественной опасности нарушении, смягчающие и отягчающие обстоятельства, нанесённый вред государству и.т.д. выше в посте за №42, Алексу ранее отвечал, цитирую:
O tempora, o mores! Как говорил Цицерон О времена! О нравы! осуждая и подчёркивая неслыханный характер события. Какое еще болото, ты же более-менее образованный человек, не-то что , некоторые грамотеи. В своё время Петр 1 на устье Невы в болотистой местности построил Санкт-Петербург. Конечно тогда времена и нравы другие были, тогда он вместе с боярами головы рубил, а сейчас мы гуманные, надеюсь установят виновных и накажут по всей строгости Закона.
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