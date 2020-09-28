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≡ Холодные ночи и тёплые дни ждут в ближайшие двое суток жителей Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39971
Холодные ночи и тёплые дни ждут в ближайшие двое суток жителей Костанайской области
Отправлено: 28.09.20 - 19:48
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По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 сентября, в Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. В среду, 30 сентября, в дневное время по области местами пройдут небольшие дожди.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
412
Re: Холодные ночи и тёплые дни ждут в ближайшие двое суток...
Отправлено: 28.09.20 - 19:48
#1
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Вообще, странный заголовок.
Жители Костанайской области куда-то пошли.
А их "ждут холодные ночи и тёплые дни"
:lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1796
Холодные ночи и тёплые дни ждут в ближайшие двое суток жителей Костанайской области
Отправлено: 28.09.20 - 20:04
#2
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Цитата:
electro:
ждут холодные ночи и тёплые дни


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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1256
Холодные ночи и тёплые дни ждут в ближайшие двое суток жителей Костанайской области
Отправлено: 28.09.20 - 20:11
#3
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Цитата:
А их "ждут холодные ночи и тёплые дни

Холодные ночи, я бы сказала, поджидают))))
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