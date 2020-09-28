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≡ Наболевший вопрос - отопление
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39971
Наболевший вопрос - отопление
Отправлено: 28.09.20 - 15:05
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Сегодня утром проснулась от радостных сообщений в одном из мессенджеров о том, что людям в разных концах города дали отопление. Так как мы уже пару недель на ночь включаем обогреватель, сразу и не сообразила, есть тепло или нет. Потрогала батареи-холодные.
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s
§ saltanat.kassenova
(Пользователи)
Регистрация:
12.05.20
Сообщений:
2
Наболевший вопрос - отопление
Отправлено: 28.09.20 - 15:05
#1
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Здравствуйте, я пресс-секретарь ГКП "КТЭК". Речь идет об акте технической готовности дома к отопительному сезону. Для его получения обслуживающая организация должна была провести необходимые мероприятия в межотопительный период по подготовке внутридомовых сетей к зиме. Дома, не получившие акты технической готовности, будут подключаться к отоплению последними.
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D
§ Didos
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
19
Re: Наболевший вопрос - отопление
Отправлено: 28.09.20 - 15:46
#2
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Цитата:
saltanat.kassenova:

простыми словами - виноват ПКСК.
Но страдает как всегда не поставщик и не обслуживающая компания а потребитель который как не странно еще за это и должен платить.
Когда же мы придем к тому чтобы заключались честные договора с монополистами защищающие потребителя(того кто вообще то и должен заказывать музыку).
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9478
Re: Наболевший вопрос - отопление
Отправлено: 28.09.20 - 15:49
#3
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на улице плюс 18 градусов.
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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
8
Re: Наболевший вопрос - отопление
Отправлено: 28.09.20 - 19:41
#4
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Добрый вечер! Спасибо за ответ. Но почему так много домов без отопления??? Все дома вокруг. Поздно предупредили пкск о нововведениях? И опять все упирается в некачественную работу ПКСК. Как же это надоело!! То нам воду перекроют без предупреждения, за прошлый отопительный сезон 3 раза срывало задвижки, летом сидели пару дней без холодной воды из-за порывов в подвале. Дворник не работает толком... Ходит палочкой с мусорных урн собирает мусор и все... Во дворе мусор...
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1256
Наболевший вопрос - отопление
Отправлено: 28.09.20 - 19:54
#5
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В квартире духота. Кочегарят на полную катушку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7728
Наболевший вопрос - отопление
Отправлено: 28.09.20 - 20:13
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
В квартире духота. Кочегарят на полную катушку.

Везет вам, у меня никакого разнообразия, круглый год 22,5С
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