Re: Наболевший вопрос - отопление

Отправлено: - 19:41

Добрый вечер! Спасибо за ответ. Но почему так много домов без отопления??? Все дома вокруг. Поздно предупредили пкск о нововведениях? И опять все упирается в некачественную работу ПКСК. Как же это надоело!! То нам воду перекроют без предупреждения, за прошлый отопительный сезон 3 раза срывало задвижки, летом сидели пару дней без холодной воды из-за порывов в подвале. Дворник не работает толком... Ходит палочкой с мусорных урн собирает мусор и все... Во дворе мусор...