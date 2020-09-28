Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года

Отправлено: - 17:59

Цитата-/Почему жертвы? Почему ненужные? Слава, почет, признание! Это не купишь ни за какие деньги/









Дети, дети наш папка герой он упал с 10 этажа и разбился,потомучто его начальство торопилось сдать дом к 7 ноября чтобы красиво отчитаться перед своим начальством!



Такие Слава и почёт? Ну да, понимаю реально не купишь







Цитата-/Ну раз лагеря не пустовали, значит была и халтура, и диверсии, и саботаж/



И стихи плохие и литература не та!) Много в лагерях разного люду сидело да?











Цитата-/Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями./





Это где такой дом? Напомните









Цитата-/Можно, построить дом, без фундамента/







Торопились к форуму строителей,Маркс должен одобрить это почётно!)