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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:45
Цитата:
Ну я ни такой уж и старый. Зачем мне отвыкать? Вот когда они мне сами в лицо скажут, тогда и отвыкну. А пока по привычке.
maxsaf:
со временем стало неприемлемым. Так что и вы отвыкайте.
со временем стало неприемлемым. Так что и вы отвыкайте.
Ну я ни такой уж и старый. Зачем мне отвыкать? Вот когда они мне сами в лицо скажут, тогда и отвыкну. А пока по привычке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:49
Я не знаю, может в Канаде профпригодность какая или ещё чего, но в мире в целом, как был хохол, так и осталось. Больше уважения, чем неприятия.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:56
Цитата:
А нифига. Независимость и майдан сильно поменяли и тон и окраску, и смысловое значение слова в целом. Поэтому и отсылки к классикам и к словарям советского периода бессмыслены.
[Исправлено: maxsaf, 26.09.2020 - 22:57]
elektron:
как был хохол, так и осталось
как был хохол, так и осталось
А нифига. Независимость и майдан сильно поменяли и тон и окраску, и смысловое значение слова в целом. Поэтому и отсылки к классикам и к словарям советского периода бессмыслены.
[Исправлено: maxsaf, 26.09.2020 - 22:57]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 22:59
Цитата:
Ну вы продолжайте обращаться как и привыкли, кто-нибудь да скажет, возможно даже чем-то тяжелым, в лицо))
elektron:
Вот когда они мне сами в лицо скажут
Вот когда они мне сами в лицо скажут
Ну вы продолжайте обращаться как и привыкли, кто-нибудь да скажет, возможно даже чем-то тяжелым, в лицо))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 23:01
Цитата:
Да я как бы про сегодня говорю. И мой кореш просто требует его хохлом называть. Не знаю, может в Канаде волна по другому докатилась
maxsaf:
Поэтому и отсылки к классикам и к словарям советского периода бессмыслены.
Поэтому и отсылки к классикам и к словарям советского периода бессмыслены.
Да я как бы про сегодня говорю. И мой кореш просто требует его хохлом называть. Не знаю, может в Канаде волна по другому докатилась
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 23:17
Цитата:
Спор в двух словах:
Я:это слово оскорбительное.
Остальные: но ведь мы так привыкли.
elektron:
Зачем мне отвыкать?
Зачем мне отвыкать?
Спор в двух словах:
Я:это слово оскорбительное.
Остальные: но ведь мы так привыкли.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 23:24
Цитата:
Я про привыкли и слова не сказал.
А как это вы по отношению к себе относите, уже ваше дело.
Хотя я лично не советовал бы всё так близко и лично на себя принимать.
Все мы жители планеты Земля!
maxsaf:
Спор в двух словах: Я:это слово оскорбительное. Остальные: но ведь мы так привыкли.
Спор в двух словах: Я:это слово оскорбительное. Остальные: но ведь мы так привыкли.
Я про привыкли и слова не сказал.
А как это вы по отношению к себе относите, уже ваше дело.
Хотя я лично не советовал бы всё так близко и лично на себя принимать.
Все мы жители планеты Земля!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.09.20 - 23:27
Цитата:
Я полагаю, это шутка была.
maxsaf:
возможно даже чем-то тяжелым, в лицо))
возможно даже чем-то тяжелым, в лицо))
Я полагаю, это шутка была.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.09.20 - 00:21
Цитата:
А от чего тогда не собираетесь отвыкать, если не привыкали? ))
elektron:
Я про привыкли и слова не сказал.
Я про привыкли и слова не сказал.
А от чего тогда не собираетесь отвыкать, если не привыкали? ))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.09.20 - 00:22
Цитата:
Пророчество))
elektron:
Я полагаю, это шутка была.
Я полагаю, это шутка была.
Пророчество))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.09.20 - 10:46
Ну вот и пророком обзавелись на форуме
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 12:52
Интересно, что я сделал Максам, абайкам?
Под дверью, накакал чтоли?...
Под дверью, накакал чтоли?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 12:56
Цитата:
Не, мы просто из уважения, как аксакалу форума. Право первого предложения дружбы за вами, как всегда ))
drakon:
Интересно, что я сделал Максам, абайкам?
Интересно, что я сделал Максам, абайкам?
Не, мы просто из уважения, как аксакалу форума. Право первого предложения дружбы за вами, как всегда ))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 13:12
Цитата:
Абайка у меня в друзьях. А вот ты - нет...
maxsaf:
Право первого предложения дружбы за вами, как всегда ))
Право первого предложения дружбы за вами, как всегда ))
Абайка у меня в друзьях. А вот ты - нет...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 19:17
Цитата:
Вы хотели сказать - в коллекции?
drakon:
Абайка у меня в друзьях.
Абайка у меня в друзьях.
Вы хотели сказать - в коллекции?
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