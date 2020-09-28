Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39970
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Сегодня глава региона встретился с представителями компании «H+H Technika» из Республики Словакии и обсудил вопросы строительства объекта.
Читать новость

Г
§ Гриня
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.04.12
Сообщений:
709
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас есть же ледовый дворец??? Или то старый,а нужно новый? Какие там будут зрелищные,культурные мероприятия????? Снова продуктовые ярмарки? Издеваются они,лижбы деньги "освоить" .Наш ледовый дворец не такой старый был,просто выгнать надо было оттуда всяких,освежить и использовать по назначению!!!
Профайл Посетить вебсайт
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
534
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И зачем торопиться?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5168
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -/И зачем торопиться?/




Шоб спортсмены начали быстрее подготовку к соревнованиям)




Цитата-/Какие там будут зрелищные,культурные мероприятия?/



Ууу какие там будут зрелищные и культурные мероприятия!) Блеск!)
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1792
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года.

Вот этого я не понимаю. Есть же какой-то рабочий план стройки- что за чем возводить, очередность постройки и т.д. Если это все нарушить и начать "гнать" стройку к какой-то дате, то представляю сколько огрехов и недоделок потом вылезет.

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9476
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помнится было, в прошлом году - ввести взлетно-посадочную полосу
в эксплуатацию до конца недели.
потом прошел еще месяц или больше даже.
и оказывается она толком и не введена,освещения как пишут
ночного нет.
а в октябре прошлого года
//В ближайшие дни завершится установка современного светотехнического оборудования ОВИ-1 LUCEBIT и аэродрому будет присвоена категория CAT I.//
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6961
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:40
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
У нас есть же ледовый дворец??? Или то старый,а нужно новый?

Ну конечно нужен на новом левом берегу Костаная...за лярд.
Любая стройка это же кладезь открытий и освоений.

А старый вполне еще работоспособный... несмотря на то, что в нем изначально неправильно было спроектирована вентиляция... поэтому дубак там везде.

Другой вопрос зачем нам абсолютно с такой же ареной? Вот у конькобежцев есть ЕДИНСТВЕННЫЙ в Казахстане Чемпион мира, и тренеры, и традиции воспитания спортсменов. Но нет крытой арены именно с конькобежным кругом. Дети вынуждены ютиться на несвойственном этому виду малом льду старого ледового дворца, а зимой сопли морозить и бороться со всеми ненастьями погоды на стадионе ГАИ. Все соревнования и сборы в астане, алматы и челябинске...
И вот дорогущий проект вновь прокатывает конькобежцев...
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6961
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:45
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
помнится было, в прошлом год

ну так это такая манера изображать из себя хозяина... громко делать заявления, которые не исполняются.
Интересно, а зачем в неработающем и недоделаном помещении развешивать форму рудненской хоккейной команды? для декорации... как брусчатку в Заречном... повесит и увезут?
Профайл
Г
§ Гриня
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.04.12
Сообщений:
709
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:49
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Любая стройка это же кладезь открытий и освоений.

Антикоррупционщики не скрывают что в доле? Или как они не видят "необходимость" потратить 1,5 ярда на ледовый дворец который уже есть? Хотя очевидно как "невидят".
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5168
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:57
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/громко делать заявления, которые не исполняются/



А что впп нету? И аэродром не обновили? Странно)





Цитата-/Вот этого я не понимаю. Есть же какой-то рабочий план стройки- что за чем возводить, очередность постройки и т.д/


Старые фантомные боли ещё дают о себе знать

"В лепешку разобьётся но Возьмём город к 1 мая!!!"

"Стройку закончим в срок,ровно к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции!!!"
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5168
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:58
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кароче "бабки" опять против!!!!


Надо интернет в городах как в Белоруссии уже отключать!

И пусть все валят на дачу

Там сразу некоторым и жить лучше и жить веселее !
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
958
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:08
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"Стройку закончим в срок,ровно к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции!!!"

Вы теплое с мягким не путайте! Самоотверженный полноценный социалистический труд и ускоренная безответственная капиталистическая халтура - это разные вещи.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5168
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:19
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Самоотверженный полноценный социалистический труд/



А в чем смысл то?
Ну рационально если подходить)
Ненужные жертвы из-за "быстрей быстрей главное успеть к 1 мая" оправданы? И халтуры хотите сказать небыло?)
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
958
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:37
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ненужные жертвы из-за "быстрей быстрей главное успеть к 1 мая" оправданы?

Почему жертвы? Почему ненужные? Слава, почет, признание! Это не купишь ни за какие деньги.Цитата:
abaika95:
И халтуры хотите сказать небыло?)

Ну раз лагеря не пустовали, значит была и халтура, и диверсии, и саботаж. Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями. Можно утопить асфальт в воде. Можно сделать ремонт так, что станет хуже, чем было. И никому за это никаких наказаний, кроме полученной выгоды не будет.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20119
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:42
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями.

Можно, построить дом, без фундамента. Всё можно - сейчас... :lol: ;-) :-o
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 50 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 104.91 Ko -