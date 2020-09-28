Отправлено: - 17:18

Хотелось бы обратиться к акиму города Аркалык Кайрату Тынымбаевичу. Уже достаточно длительное время я пытаюсь достучаться через инстаграм до Вас с просьбами, нет, с мольбами о том, чтобы сделали этот участок дороги.