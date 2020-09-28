Отправлено: - 16:40

Гриня:

У нас есть же ледовый дворец??? Или то старый,а нужно новый?

Цитата:Ну конечно нужен на новом левом берегу Костаная...за лярд.Любая стройка это же кладезь открытий и освоений.А старый вполне еще работоспособный... несмотря на то, что в нем изначально неправильно было спроектирована вентиляция... поэтому дубак там везде.Другой вопрос зачем нам абсолютно с такой же ареной? Вот у конькобежцев есть ЕДИНСТВЕННЫЙ в Казахстане Чемпион мира, и тренеры, и традиции воспитания спортсменов. Но нет крытой арены именно с конькобежным кругом. Дети вынуждены ютиться на несвойственном этому виду малом льду старого ледового дворца, а зимой сопли морозить и бороться со всеми ненастьями погоды на стадионе ГАИ. Все соревнования и сборы в астане, алматы и челябинске...И вот дорогущий проект вновь прокатывает конькобежцев...