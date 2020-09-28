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Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39970
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Сегодня глава региона встретился с представителями компании «H+H Technika» из Республики Словакии и обсудил вопросы строительства объекта.
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Г
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.04.12
- Сообщений:
- 709
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
У нас есть же ледовый дворец??? Или то старый,а нужно новый? Какие там будут зрелищные,культурные мероприятия????? Снова продуктовые ярмарки? Издеваются они,лижбы деньги "освоить" .Наш ледовый дворец не такой старый был,просто выгнать надо было оттуда всяких,освежить и использовать по назначению!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 534
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:35
И зачем торопиться?
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:42
Цитата -/И зачем торопиться?/
Шоб спортсмены начали быстрее подготовку к соревнованиям)
Цитата-/Какие там будут зрелищные,культурные мероприятия?/
Ууу какие там будут зрелищные и культурные мероприятия!) Блеск!)
Шоб спортсмены начали быстрее подготовку к соревнованиям)
Цитата-/Какие там будут зрелищные,культурные мероприятия?/
Ууу какие там будут зрелищные и культурные мероприятия!) Блеск!)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1792
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:06
Цитата:
Вот этого я не понимаю. Есть же какой-то рабочий план стройки- что за чем возводить, очередность постройки и т.д. Если это все нарушить и начать "гнать" стройку к какой-то дате, то представляю сколько огрехов и недоделок потом вылезет.
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года.
Вот этого я не понимаю. Есть же какой-то рабочий план стройки- что за чем возводить, очередность постройки и т.д. Если это все нарушить и начать "гнать" стройку к какой-то дате, то представляю сколько огрехов и недоделок потом вылезет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9476
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:26
помнится было, в прошлом году - ввести взлетно-посадочную полосу
в эксплуатацию до конца недели.
потом прошел еще месяц или больше даже.
и оказывается она толком и не введена,освещения как пишут
ночного нет.
а в октябре прошлого года
//В ближайшие дни завершится установка современного светотехнического оборудования ОВИ-1 LUCEBIT и аэродрому будет присвоена категория CAT I.//
в эксплуатацию до конца недели.
потом прошел еще месяц или больше даже.
и оказывается она толком и не введена,освещения как пишут
ночного нет.
а в октябре прошлого года
//В ближайшие дни завершится установка современного светотехнического оборудования ОВИ-1 LUCEBIT и аэродрому будет присвоена категория CAT I.//
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:40
Цитата:
Ну конечно нужен на новом левом берегу Костаная...за лярд.
Любая стройка это же кладезь открытий и освоений.
А старый вполне еще работоспособный... несмотря на то, что в нем изначально неправильно было спроектирована вентиляция... поэтому дубак там везде.
Другой вопрос зачем нам абсолютно с такой же ареной? Вот у конькобежцев есть ЕДИНСТВЕННЫЙ в Казахстане Чемпион мира, и тренеры, и традиции воспитания спортсменов. Но нет крытой арены именно с конькобежным кругом. Дети вынуждены ютиться на несвойственном этому виду малом льду старого ледового дворца, а зимой сопли морозить и бороться со всеми ненастьями погоды на стадионе ГАИ. Все соревнования и сборы в астане, алматы и челябинске...
И вот дорогущий проект вновь прокатывает конькобежцев...
Гриня:
У нас есть же ледовый дворец??? Или то старый,а нужно новый?
У нас есть же ледовый дворец??? Или то старый,а нужно новый?
Ну конечно нужен на новом левом берегу Костаная...за лярд.
Любая стройка это же кладезь открытий и освоений.
А старый вполне еще работоспособный... несмотря на то, что в нем изначально неправильно было спроектирована вентиляция... поэтому дубак там везде.
Другой вопрос зачем нам абсолютно с такой же ареной? Вот у конькобежцев есть ЕДИНСТВЕННЫЙ в Казахстане Чемпион мира, и тренеры, и традиции воспитания спортсменов. Но нет крытой арены именно с конькобежным кругом. Дети вынуждены ютиться на несвойственном этому виду малом льду старого ледового дворца, а зимой сопли морозить и бороться со всеми ненастьями погоды на стадионе ГАИ. Все соревнования и сборы в астане, алматы и челябинске...
И вот дорогущий проект вновь прокатывает конькобежцев...
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:45
Цитата:
ну так это такая манера изображать из себя хозяина... громко делать заявления, которые не исполняются.
Интересно, а зачем в неработающем и недоделаном помещении развешивать форму рудненской хоккейной команды? для декорации... как брусчатку в Заречном... повесит и увезут?
alex_60:
помнится было, в прошлом год
помнится было, в прошлом год
ну так это такая манера изображать из себя хозяина... громко делать заявления, которые не исполняются.
Интересно, а зачем в неработающем и недоделаном помещении развешивать форму рудненской хоккейной команды? для декорации... как брусчатку в Заречном... повесит и увезут?
Г
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.04.12
- Сообщений:
- 709
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:49
Цитата:
Антикоррупционщики не скрывают что в доле? Или как они не видят "необходимость" потратить 1,5 ярда на ледовый дворец который уже есть? Хотя очевидно как "невидят".
yudjin:
Любая стройка это же кладезь открытий и освоений.
Любая стройка это же кладезь открытий и освоений.
Антикоррупционщики не скрывают что в доле? Или как они не видят "необходимость" потратить 1,5 ярда на ледовый дворец который уже есть? Хотя очевидно как "невидят".
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:57
Цитата-/громко делать заявления, которые не исполняются/
А что впп нету? И аэродром не обновили? Странно)
Цитата-/Вот этого я не понимаю. Есть же какой-то рабочий план стройки- что за чем возводить, очередность постройки и т.д/
Старые фантомные боли ещё дают о себе знать
"В лепешку разобьётся но Возьмём город к 1 мая!!!"
"Стройку закончим в срок,ровно к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции!!!"
А что впп нету? И аэродром не обновили? Странно)
Цитата-/Вот этого я не понимаю. Есть же какой-то рабочий план стройки- что за чем возводить, очередность постройки и т.д/
Старые фантомные боли ещё дают о себе знать
"В лепешку разобьётся но Возьмём город к 1 мая!!!"
"Стройку закончим в срок,ровно к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции!!!"
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 16:58
Кароче "бабки" опять против!!!!
Надо интернет в городах как в Белоруссии уже отключать!
И пусть все валят на дачу
Там сразу некоторым и жить лучше и жить веселее !
Надо интернет в городах как в Белоруссии уже отключать!
И пусть все валят на дачу
Там сразу некоторым и жить лучше и жить веселее !
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:08
Цитата:
Вы теплое с мягким не путайте! Самоотверженный полноценный социалистический труд и ускоренная безответственная капиталистическая халтура - это разные вещи.
abaika95:
"Стройку закончим в срок,ровно к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции!!!"
"Стройку закончим в срок,ровно к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции!!!"
Вы теплое с мягким не путайте! Самоотверженный полноценный социалистический труд и ускоренная безответственная капиталистическая халтура - это разные вещи.
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:19
Цитата-/Самоотверженный полноценный социалистический труд/
А в чем смысл то?
Ну рационально если подходить)
Ненужные жертвы из-за "быстрей быстрей главное успеть к 1 мая" оправданы? И халтуры хотите сказать небыло?)
А в чем смысл то?
Ну рационально если подходить)
Ненужные жертвы из-за "быстрей быстрей главное успеть к 1 мая" оправданы? И халтуры хотите сказать небыло?)
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:37
Цитата:
Почему жертвы? Почему ненужные? Слава, почет, признание! Это не купишь ни за какие деньги.Цитата:
Ну раз лагеря не пустовали, значит была и халтура, и диверсии, и саботаж. Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями. Можно утопить асфальт в воде. Можно сделать ремонт так, что станет хуже, чем было. И никому за это никаких наказаний, кроме полученной выгоды не будет.
abaika95:
Ненужные жертвы из-за "быстрей быстрей главное успеть к 1 мая" оправданы?
Ненужные жертвы из-за "быстрей быстрей главное успеть к 1 мая" оправданы?
Почему жертвы? Почему ненужные? Слава, почет, признание! Это не купишь ни за какие деньги.Цитата:
abaika95:
И халтуры хотите сказать небыло?)
И халтуры хотите сказать небыло?)
Ну раз лагеря не пустовали, значит была и халтура, и диверсии, и саботаж. Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями. Можно утопить асфальт в воде. Можно сделать ремонт так, что станет хуже, чем было. И никому за это никаких наказаний, кроме полученной выгоды не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20119
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:42
Цитата:
Можно, построить дом, без фундамента. Всё можно - сейчас...
Маркс:
Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями.
Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями.
Можно, построить дом, без фундамента. Всё можно - сейчас...
-
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