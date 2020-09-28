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≡ Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39970
Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до акима
Отправлено: 28.09.20 - 17:18
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Хотелось бы обратиться к акиму города Аркалык Кайрату Тынымбаевичу. Уже достаточно длительное время я пытаюсь достучаться через инстаграм до Вас с просьбами, нет, с мольбами о том, чтобы сделали этот участок дороги.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1437
Re: Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до...
Отправлено: 28.09.20 - 17:18
#1
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Цитата:
О каком процветании города можно вести речь, если возле ВАШЕГО же здания акимата ЕЖЕДНЕВНО прогуливаются КОРОВЫ?


:lol: Все нормально. Это коровы Кайрата Тынымбаевича :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20119
Re: Коровы, что гуляют сами по себе, и попытка достучаться до...
Отправлено: 28.09.20 - 17:22
#2
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Цитата:
JereK:
Это коровы Кайрата Тынымбаевича

Послушал - ПП, 2 коровы - завёл... :lol: ;-)
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