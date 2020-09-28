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В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
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Я робот(Пользователи)
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- 39970
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Отправлено: 28.09.20 - 12:03
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.
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Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 12:03
а может лучше запретить курение вообще.
чем придумывать какие-то ограничения.
чем придумывать какие-то ограничения.
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Отправлено: 28.09.20 - 12:07
Цитата:
И алкоголь тоже
alex_60:
а может лучше запретить курение вообще. чем придумывать какие-то ограничения.
а может лучше запретить курение вообще. чем придумывать какие-то ограничения.
И алкоголь тоже
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
Цитата:
врачи говорят алкоголь в определенных количествах полезен.
доказано учеными.
а вот про курение я такого не слышал.
только вред организму.
maxsaf:
И алкоголь тоже
И алкоголь тоже
врачи говорят алкоголь в определенных количествах полезен.
доказано учеными.
а вот про курение я такого не слышал.
только вред организму.
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Отправлено: 28.09.20 - 12:20
Цитата:
Конечно полезен. Для отмазок типа "извините, пьяный был, ниче не соображал".
alex_60:
врачи говорят алкоголь в определенных количествах полезен.
врачи говорят алкоголь в определенных количествах полезен.
Конечно полезен. Для отмазок типа "извините, пьяный был, ниче не соображал".
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Отправлено: 28.09.20 - 12:23
Цитата:
какие отмазки.
наоборот.более суровое наказание в этом случае.
maxsaf:
Для отмазок типа "извините, пьяный был, ниче не соображал".
Для отмазок типа "извините, пьяный был, ниче не соображал".
какие отмазки.
наоборот.более суровое наказание в этом случае.
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 12:32
Цитата:
А, ну да, вы же те видео так и не посмотрели...
alex_60:
какие отмазки. наоборот.более суровое наказание в этом случае.
какие отмазки. наоборот.более суровое наказание в этом случае.
А, ну да, вы же те видео так и не посмотрели...
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 16:10
Цитата:
Так резко нельзя! А вот постепенно, шаг за шагом придём к тому, что курение будут воспринимать как суицид!
Следующим будет алкоголь (суицид как отравление ядом)
alex_60:
а может лучше запретить курение вообще. чем придумывать какие-то ограничения.
а может лучше запретить курение вообще. чем придумывать какие-то ограничения.
Так резко нельзя! А вот постепенно, шаг за шагом придём к тому, что курение будут воспринимать как суицид!
Следующим будет алкоголь (суицид как отравление ядом)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 958
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 16:54
Цитата:
Эх, как бывало приятно после плотного перекуса выкурить сигаретку с чашечкой кофе или с бокалом сладкого чая, развалившись за столом. Ушло беззаботное время. Теперь осталось только ютиться в кабинках. Кстати, почему бы не называть вещи своими именами? Кабинки, где не допускается потребление еды и напитков - это же наши обычные уличные туалеты. Ведь там даже если и захочешь что-нибудь употребить, то не сможешь. А вот курить в них хорошо, лучше уж непроглядная пелена ароматного дыма сигарет с ментолом, чем неприглядный вид отхожего места с выворачивающими ноздри миазмами переработанных предыдущими посетителями продуктов и напитков. Но где Минздрав возьмет такое количество кабинок? В областном центре таких раз, два и обчелся.
НГ:
в пунктах общественного питания;
в пунктах общественного питания;
Эх, как бывало приятно после плотного перекуса выкурить сигаретку с чашечкой кофе или с бокалом сладкого чая, развалившись за столом. Ушло беззаботное время. Теперь осталось только ютиться в кабинках. Кстати, почему бы не называть вещи своими именами? Кабинки, где не допускается потребление еды и напитков - это же наши обычные уличные туалеты. Ведь там даже если и захочешь что-нибудь употребить, то не сможешь. А вот курить в них хорошо, лучше уж непроглядная пелена ароматного дыма сигарет с ментолом, чем неприглядный вид отхожего места с выворачивающими ноздри миазмами переработанных предыдущими посетителями продуктов и напитков. Но где Минздрав возьмет такое количество кабинок? В областном центре таких раз, два и обчелся.
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 17:03
Наконец-то конкретно указали:запрещается "в подъездах домов".
Помню даже участковый утверждал в споре со мной, что подъезд дома не является общественным местом.
Помню даже участковый утверждал в споре со мной, что подъезд дома не является общественным местом.
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