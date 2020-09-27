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Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
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Я робот(Пользователи)
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- 39970
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 10:34
Цитата:
Получается, Вам перевод без разницы - даже летом работаете до темна.
Цитата:
К примеру летом в 21:00 ещё солнце светит, жара спала, самое время выходить гулять. Кто же спать ляжет в 9 вечера? Тем более, что по нашему родному часовом поясу UTC+4 (солнечное время) ещё всего 7 часов вечера. А вот "как полагается в 9 часов вечера" взялось от нормальных стран/городов (например Москвы, у них это тёмный вечер) - и это наши 23:00 (+2 часа опережение) и удивительно, но большинство наших детей и укладываются спать как раз в это время, т.е. вовремя.
А вот вставать им надо будет не по-московски в светлые 6-7 утра, а по-кустанайски в 4-5 утра (по солнечному времени). И летом встают без проблем, проблемы начинаются осенью-зимой. Заметьте, вопрос времени всегда поднимают осенью.
Цитата:
Вот именно: режим. Вы для себя, кстати, тоже решили эту же проблему - перевели своё время работы и встаёте с восходом. А у кого-то весь режим - это постоянный подъём задолго до восхода Солнца.
Цитата:
Управляться с хозяйством и утром нужно. И сейчас им зимой приходиться это делать также в темноте, до работы. Не знаю насколько сейчас профессия доярки массовая, но раньше утренняя дойка была в 5 утра, т.е. вставать нужно было в 4. Поэтому мне кажется, они будут совсем не против поспать лишний час утром.
Добринцофф:
потому что работает до 12 ночи
потому что работает до 12 ночи
Получается, Вам перевод без разницы - даже летом работаете до темна.
Цитата:
Добринцофф:
Если ребёнок ляжет как полагается в 9 часов вечера,а не в 12 то в 6 утра он сам проснётся,бодрый и выспавшийся.
Если ребёнок ляжет как полагается в 9 часов вечера,а не в 12 то в 6 утра он сам проснётся,бодрый и выспавшийся.
К примеру летом в 21:00 ещё солнце светит, жара спала, самое время выходить гулять. Кто же спать ляжет в 9 вечера? Тем более, что по нашему родному часовом поясу UTC+4 (солнечное время) ещё всего 7 часов вечера. А вот "как полагается в 9 часов вечера" взялось от нормальных стран/городов (например Москвы, у них это тёмный вечер) - и это наши 23:00 (+2 часа опережение) и удивительно, но большинство наших детей и укладываются спать как раз в это время, т.е. вовремя.
А вот вставать им надо будет не по-московски в светлые 6-7 утра, а по-кустанайски в 4-5 утра (по солнечному времени). И летом встают без проблем, проблемы начинаются осенью-зимой. Заметьте, вопрос времени всегда поднимают осенью.
Цитата:
Добринцофф:
биологические часы организма в течение 2-х суток перестраиваются на новый режим
биологические часы организма в течение 2-х суток перестраиваются на новый режим
Вот именно: режим. Вы для себя, кстати, тоже решили эту же проблему - перевели своё время работы и встаёте с восходом. А у кого-то весь режим - это постоянный подъём задолго до восхода Солнца.
Цитата:
Добринцофф:
А о людях которые в деревнях живут и скотину выращивают ты подумал,каково это управляться по темноте?
А о людях которые в деревнях живут и скотину выращивают ты подумал,каково это управляться по темноте?
Управляться с хозяйством и утром нужно. И сейчас им зимой приходиться это делать также в темноте, до работы. Не знаю насколько сейчас профессия доярки массовая, но раньше утренняя дойка была в 5 утра, т.е. вставать нужно было в 4. Поэтому мне кажется, они будут совсем не против поспать лишний час утром.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 10:37
Цитата:
Добринцофф, аргументы какие-то у Вас никчемные. Вы топите за то, что ничего не изменилось с переводом часов, но почему-то не хотите вернуть время назад? Да и временные интервалы в этом вопросе ничего не значат, имеет значение абсолютное время, географическое. Конечно, ребенок выспится, если проспит с 9 вечера до 6 утра, но как его уложить в 9 вечера, если на улице еще солнце светит вовсю и никакого намека на конец дня в природе не наблюдается. Бабочки порхают, муравьишки не спешат в муравейник, птички поют, Добринцоффы всякие товар разгружают и матерятся на всю улицу. Как тут уснешь?
Цитата:
Конечно, организм человека умеет подстраиваться под окружающую среду, но никто не знает чего это ему стоит и какие последствия ждут после перестройки. Да и сама перестройка ничего хорошего не дает, Вам ли не знать, г-н Добринцофф, как жилось в перестройку. Может быть эти 15 лет так аукнутся в будущем, что никому мало не покажется.
Вам когда-нибудь настраивали компьютер, г-н Добринцофф? Иногда изменение какого-нибудь параметра существенно увеличивает производительность его работы или наоборот. Т.е. компьютер при этом работает в любом случае, но по разному. А человеческий организм гораздо сложнее компьютера, поэтому лучше бы не трогать без необходимости разные тонкие настройки, особенно если не знаешь, к чему это приведет в последствии.
Добринцофф:
Добринцофф, аргументы какие-то у Вас никчемные. Вы топите за то, что ничего не изменилось с переводом часов, но почему-то не хотите вернуть время назад? Да и временные интервалы в этом вопросе ничего не значат, имеет значение абсолютное время, географическое. Конечно, ребенок выспится, если проспит с 9 вечера до 6 утра, но как его уложить в 9 вечера, если на улице еще солнце светит вовсю и никакого намека на конец дня в природе не наблюдается. Бабочки порхают, муравьишки не спешат в муравейник, птички поют, Добринцоффы всякие товар разгружают и матерятся на всю улицу. Как тут уснешь?
Цитата:
Добринцофф:
Даже после долгих перелётов биологические часы организма в течение 2-х суток перестраиваются на новый режим,а что уж говорить о детях которые родились и живут в этом режиме 15 лет.
Даже после долгих перелётов биологические часы организма в течение 2-х суток перестраиваются на новый режим,а что уж говорить о детях которые родились и живут в этом режиме 15 лет.
Конечно, организм человека умеет подстраиваться под окружающую среду, но никто не знает чего это ему стоит и какие последствия ждут после перестройки. Да и сама перестройка ничего хорошего не дает, Вам ли не знать, г-н Добринцофф, как жилось в перестройку. Может быть эти 15 лет так аукнутся в будущем, что никому мало не покажется.
Вам когда-нибудь настраивали компьютер, г-н Добринцофф? Иногда изменение какого-нибудь параметра существенно увеличивает производительность его работы или наоборот. Т.е. компьютер при этом работает в любом случае, но по разному. А человеческий организм гораздо сложнее компьютера, поэтому лучше бы не трогать без необходимости разные тонкие настройки, особенно если не знаешь, к чему это приведет в последствии.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 10:38
Мнение кандидата медицинских наук, сомнолога-кардиолога МНОЦ при МГУ имени Ломоносова, научного сотрудника сомнологического отделения клиники Шарите в Берлине Зульфия Сукмарова.
Летнее время фактически вынуждает людей вставать на час раньше – а вот убедить себя сдвинуть на этот час время отхода ко сну удается не каждому, тем более, что летом и солнце заходит позже.
"Поэтому в целом с переходом на летнее время сон укорачивается, – говорит Зульфия Сукмарова. – И вот вред сокращения общего количества сна, в отличие от сдвига времени подъема или засыпания – это уже медицински доказанный факт". Хронический недосып увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, повышает вероятность развития сахарного диабета, рака, язвенной болезни желудка – подчеркивает эксперт.
Летнее время фактически вынуждает людей вставать на час раньше – а вот убедить себя сдвинуть на этот час время отхода ко сну удается не каждому, тем более, что летом и солнце заходит позже.
"Поэтому в целом с переходом на летнее время сон укорачивается, – говорит Зульфия Сукмарова. – И вот вред сокращения общего количества сна, в отличие от сдвига времени подъема или засыпания – это уже медицински доказанный факт". Хронический недосып увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, повышает вероятность развития сахарного диабета, рака, язвенной болезни желудка – подчеркивает эксперт.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 10:43
Мнение кандидата военно-морских наук, хронобиолога Вячеслава Пантелеймоновича Апрелева.
— Переход на летнее время — огромный удар по биоритмам человеческого организма, особенно детского. Если раньше проблемы с переходом на летнее время были у нас только семь месяцев в году, то теперь они станут круглогодичными и усугубятся. Смотрите сами: сегодня, вставая в 7 утра, мы, по сути, просыпаемся в 5 часов по поясному времени. Бóльшая часть года в это время в наших широтах приходится на тёмное время суток, до восхода солнца. Японские учёные давно уже доказали, что пробуждение до восхода солнца (до момента естественной «настройки» внутренних биологических часов организма) приводит не только к нарушению здоровья, но и к увеличению смертности.
Пробуждение до восхода солнца лишает нас утренних фаз сна и сокращает нормальную продолжительность ночного сна человека — из-за сдвига начала сна на более раннее, светлое время суток, когда ни взрослых, ни даже детей не уложить спать. Сокращение нормальной продолжительности сна приводит к хроническому недосыпанию, последствия которого опасны и для самого человека, и для общества, если от этого человека зависят важные решения. Например, на 50 градусах с. ш. (широта Киева) люди, которым нужно на работу к 9 часам утра, восемь месяцев в году будут пробуждаться до восхода солнца; при этом и взрослые и дети недосыпают ежесуточно час-полтора. Соответственно чем севернее находится город, тем большим будет сдвиг между «искусственным» рассветом и природным. Нарушения ночного сна приводят к хроническим заболеваниям нервной, сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной и других систем жизнедеятельности, к синдрому хронической усталости и нарушениям психики, которые не компенсируются полностью ни лекарствами, ни отличным питанием, ни сном до полудня по выходным дням. Недаром три из 15 бывших советских республик (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) с 1992 года, после обретения ими суверенитета, живут по поясному времени круглый год. На такое же времяисчисление 26 марта 2000 года перешли ещё три бывшие республики Советского Союза — Латвия, Литва и Эстония. Единственный разумный вариант для нашей страны — вернуться к поясному времени, чтобы солнечный полдень приходился, как и прежде, на 12 часов дня.
— Переход на летнее время — огромный удар по биоритмам человеческого организма, особенно детского. Если раньше проблемы с переходом на летнее время были у нас только семь месяцев в году, то теперь они станут круглогодичными и усугубятся. Смотрите сами: сегодня, вставая в 7 утра, мы, по сути, просыпаемся в 5 часов по поясному времени. Бóльшая часть года в это время в наших широтах приходится на тёмное время суток, до восхода солнца. Японские учёные давно уже доказали, что пробуждение до восхода солнца (до момента естественной «настройки» внутренних биологических часов организма) приводит не только к нарушению здоровья, но и к увеличению смертности.
Пробуждение до восхода солнца лишает нас утренних фаз сна и сокращает нормальную продолжительность ночного сна человека — из-за сдвига начала сна на более раннее, светлое время суток, когда ни взрослых, ни даже детей не уложить спать. Сокращение нормальной продолжительности сна приводит к хроническому недосыпанию, последствия которого опасны и для самого человека, и для общества, если от этого человека зависят важные решения. Например, на 50 градусах с. ш. (широта Киева) люди, которым нужно на работу к 9 часам утра, восемь месяцев в году будут пробуждаться до восхода солнца; при этом и взрослые и дети недосыпают ежесуточно час-полтора. Соответственно чем севернее находится город, тем большим будет сдвиг между «искусственным» рассветом и природным. Нарушения ночного сна приводят к хроническим заболеваниям нервной, сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной и других систем жизнедеятельности, к синдрому хронической усталости и нарушениям психики, которые не компенсируются полностью ни лекарствами, ни отличным питанием, ни сном до полудня по выходным дням. Недаром три из 15 бывших советских республик (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) с 1992 года, после обретения ими суверенитета, живут по поясному времени круглый год. На такое же времяисчисление 26 марта 2000 года перешли ещё три бывшие республики Советского Союза — Латвия, Литва и Эстония. Единственный разумный вариант для нашей страны — вернуться к поясному времени, чтобы солнечный полдень приходился, как и прежде, на 12 часов дня.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 10:45
Цитата:
Ну это Вы вообще ляпнули не подумав. В деревне как раз живут по солнечному времени, а не по часам. Они, наоборот, будут рады, если часы переведут. Время для них станет более адекватным параметром, чем сейчас. Новости вечерние будут показывать по телевизору в подходящее время, после вечерней дойки, а не во время ее.
Добринцофф:
А о людях которые в деревнях живут и скотину выращивают ты подумал,каково это управляться по темноте?
А о людях которые в деревнях живут и скотину выращивают ты подумал,каково это управляться по темноте?
Ну это Вы вообще ляпнули не подумав. В деревне как раз живут по солнечному времени, а не по часам. Они, наоборот, будут рады, если часы переведут. Время для них станет более адекватным параметром, чем сейчас. Новости вечерние будут показывать по телевизору в подходящее время, после вечерней дойки, а не во время ее.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 14:45
Цитата:
То есть вы не можете в 21 00 уложить спать детей и из-за этого вся область должна мучаться передвигая стрелки взад вперёд.
Цитата:
Вот тут я с вами полностью согласен выбросьте эту глупую затею с переводом времени из головы,с 2004 года все уже давно привыкли и нормально работают.
Тот самый:
К примеру летом в 21:00 ещё солнце светит, жара спала, самое время выходить гулять. Кто же спать ляжет в 9 вечера?
К примеру летом в 21:00 ещё солнце светит, жара спала, самое время выходить гулять. Кто же спать ляжет в 9 вечера?
То есть вы не можете в 21 00 уложить спать детей и из-за этого вся область должна мучаться передвигая стрелки взад вперёд.
Цитата:
Маркс:
А человеческий организм гораздо сложнее компьютера, поэтому лучше бы не трогать без необходимости разные тонкие настройки, особенно если не знаешь, к чему это приведет в последствии.
А человеческий организм гораздо сложнее компьютера, поэтому лучше бы не трогать без необходимости разные тонкие настройки, особенно если не знаешь, к чему это приведет в последствии.
Вот тут я с вами полностью согласен выбросьте эту глупую затею с переводом времени из головы,с 2004 года все уже давно привыкли и нормально работают.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 14:49
Цитата:
Маркс вот это аргумент всем аргументам
Доярка не увидит новости по телевизИру в положенное время.
Вы знаете я их по телевизору уже давно не видел,все новости всегда и в любое время со мной в смартфоне.
Маркс:
Новости вечерние будут показывать по телевизору в подходящее время, после вечерней дойки, а не во время ее.
Новости вечерние будут показывать по телевизору в подходящее время, после вечерней дойки, а не во время ее.
Маркс вот это аргумент всем аргументам
Доярка не увидит новости по телевизИру в положенное время.
Вы знаете я их по телевизору уже давно не видел,все новости всегда и в любое время со мной в смартфоне.
l
(Полноправные пользователи)
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Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 15:35
Цитата из википедии - Долгота Костаная соответствует времени UTC+04:14:32. До 2004 года в Костанае действовало декретное время (UTC+5) с ежегодным переводом часов на летнее время. После реформы часовых поясов в 2004 году, Костанайская область перешла на время Астаны, которое соответствует часовому поясу UTC+6 по международному стандарту времени[9]. Время в Костанае опережает географическое поясное время на 2 часа (средний полдень в Костанае наступает в 13:45).
Цитата:
А между прочим, это традиция смотреть новости по телевизору всей семьей, заодно обсуждая их, отдыхая после тяжёлого рабочего дня и радуясь от того, что вся семья собралась вместе, за целый день. И таких "доярок" в нашей области около 400000 сельских жителей.
Цитата:
Добринцофф:
Маркс вот это аргумент всем аргументам Доярка не увидит новости по телевизору в положенное время. Вы знаете я их по телевизору уже давно не видел,все новости всегда и в любое время со мной в смартфоне.
Маркс вот это аргумент всем аргументам Доярка не увидит новости по телевизору в положенное время. Вы знаете я их по телевизору уже давно не видел,все новости всегда и в любое время со мной в смартфоне.
А между прочим, это традиция смотреть новости по телевизору всей семьей, заодно обсуждая их, отдыхая после тяжёлого рабочего дня и радуясь от того, что вся семья собралась вместе, за целый день. И таких "доярок" в нашей области около 400000 сельских жителей.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 15:48
Привыкнуть можно ко всему, даже к концлагерю...
Но природу зачем "корректировать"?
Но природу зачем "корректировать"?
(Полноправные пользователи)
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Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 15:54
Цитата:
Таноми, так вы - за, или - против?
Возвращения, настоящего времени...
таноми52:
Но природу зачем "корректировать"?
Но природу зачем "корректировать"?
Таноми, так вы - за, или - против?
Возвращения, настоящего времени...
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 15:55
Цитата:
Почему Вы говорите за всю область? Наоборот, только 2 человека в области против: Вы и аким.
И Ваш случай - редкое исключение. 90% жителей области встают рано утром и поэтому подстраиваться нужно под большинство, а не под чиновников, которым удобно и тех, которые спят до 10. По новому времени будете спать до 9, а работать до 11. В чём проблема-то? Вы же сами себе делаете график.
Добринцофф:
и из-за этого вся область должна мучаться
и из-за этого вся область должна мучаться
Почему Вы говорите за всю область? Наоборот, только 2 человека в области против: Вы и аким.
И Ваш случай - редкое исключение. 90% жителей области встают рано утром и поэтому подстраиваться нужно под большинство, а не под чиновников, которым удобно и тех, которые спят до 10. По новому времени будете спать до 9, а работать до 11. В чём проблема-то? Вы же сами себе делаете график.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 15:59
Цитата:
Я за возвращение природного времени!
Странно это- иметь полдень в 13:45!
drakon:
вы - за, или - против? Возвращения, настоящего времени
вы - за, или - против? Возвращения, настоящего времени
Я за возвращение природного времени!
Странно это- иметь полдень в 13:45!
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 16:04
Цитата:
Г-н Добринцофф, к Вашему сведению, человечество приспосабливалось к окружающиму миру гораздо дольше, чем прошло времени с 2004 года. И приспосабливалось именно к природным явлениям, солнечному циклу, лунным приливам и прочим временным факторам. Получается, что вот уже 16 лет мы пытаемся сломать то, к чему приспосабливались тысячелетиями. Не проще ли бросить эти эксперименты, пока они не привели нас к ненужным изменениям, которые мы пока не умеем не только прогнозировать, но и предугадывать. Или Вы просто хотите назло врагам отморозить уши?
Цитата:
Так Вы и коров уже давно не видели и молока настоящего, не говоря уже о вкусном и полезном молочном жире. Но это же не значит, что коров нет и их никто не доит. Вас, Добринцофф, разбаловала цивилизация. Но, не смотря на наличие смартфонов и компьютеров, вокруг нас должен быть определенный порядок вещей, который нельзя нарушать. Программа "Время" по телевизору должна начинаться после программы "Спокойной ночи, малыши!", которая в свою очередь начинается после вечерней дойки. Это примеры так называемых реперных точек, на которых строится функционал жизненных циклов. Конечно, у каждого эти точки свои, но чем ближе с ними будет сопрягаться географическое время, тем комфортнее будет существование всех и каждого.
Кстати, о смартфонах и компьютерах, мой навигатор (достаточно популярный) самостоятельно переводит время на маршруте Нурсултан - Костанай при вычислении времени прибытия. Погодный информер на планшете (тоже популярный) показывает географическое время, отличное от реального и никаких дополнительных настроек не признает. Это дискомфорт, г-н Добринцофф. Просто на Вашем маршруте Тобыл - Складская часовой пояс не меняется и Вы самоуспокоенно прецессируете в своем замкнутом спекулятивном мирке, никогда не заглядывая за привычный горизонт.
Добринцофф:
Вот тут я с вами полностью согласен выбросьте эту глупую затею с переводом времени из головы,с 2004 года все уже давно привыкли и нормально работают.
Вот тут я с вами полностью согласен выбросьте эту глупую затею с переводом времени из головы,с 2004 года все уже давно привыкли и нормально работают.
Г-н Добринцофф, к Вашему сведению, человечество приспосабливалось к окружающиму миру гораздо дольше, чем прошло времени с 2004 года. И приспосабливалось именно к природным явлениям, солнечному циклу, лунным приливам и прочим временным факторам. Получается, что вот уже 16 лет мы пытаемся сломать то, к чему приспосабливались тысячелетиями. Не проще ли бросить эти эксперименты, пока они не привели нас к ненужным изменениям, которые мы пока не умеем не только прогнозировать, но и предугадывать. Или Вы просто хотите назло врагам отморозить уши?
Цитата:
Добринцофф:
Вы знаете я их по телевизору уже давно не видел,все новости всегда и в любое время со мной в смартфоне.
Вы знаете я их по телевизору уже давно не видел,все новости всегда и в любое время со мной в смартфоне.
Так Вы и коров уже давно не видели и молока настоящего, не говоря уже о вкусном и полезном молочном жире. Но это же не значит, что коров нет и их никто не доит. Вас, Добринцофф, разбаловала цивилизация. Но, не смотря на наличие смартфонов и компьютеров, вокруг нас должен быть определенный порядок вещей, который нельзя нарушать. Программа "Время" по телевизору должна начинаться после программы "Спокойной ночи, малыши!", которая в свою очередь начинается после вечерней дойки. Это примеры так называемых реперных точек, на которых строится функционал жизненных циклов. Конечно, у каждого эти точки свои, но чем ближе с ними будет сопрягаться географическое время, тем комфортнее будет существование всех и каждого.
Кстати, о смартфонах и компьютерах, мой навигатор (достаточно популярный) самостоятельно переводит время на маршруте Нурсултан - Костанай при вычислении времени прибытия. Погодный информер на планшете (тоже популярный) показывает географическое время, отличное от реального и никаких дополнительных настроек не признает. Это дискомфорт, г-н Добринцофф. Просто на Вашем маршруте Тобыл - Складская часовой пояс не меняется и Вы самоуспокоенно прецессируете в своем замкнутом спекулятивном мирке, никогда не заглядывая за привычный горизонт.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 16:08
Цитата:
Не увидел сразу. Нет-нет, никаких взад-вперёд, предлагается один раз перевести стрелки на час назад и установить в Кустанайской области время UTC+5 как в Актобе, Кызылорде, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени и пр. городами примерно на одной долготе с нами. Т.е. в текущий момент у нас будет 15:00, а не 16:00. Соответственно и зимой утром будем просыпаться позже, ближе к восходу Солнца или даже после него.
Добринцофф:передвигая стрелки взад вперёд
Не увидел сразу. Нет-нет, никаких взад-вперёд, предлагается один раз перевести стрелки на час назад и установить в Кустанайской области время UTC+5 как в Актобе, Кызылорде, Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени и пр. городами примерно на одной долготе с нами. Т.е. в текущий момент у нас будет 15:00, а не 16:00. Соответственно и зимой утром будем просыпаться позже, ближе к восходу Солнца или даже после него.
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 16:10
Цитата:
я бы так сказал, кто то живет в рамках общепринятых
большинством общества отношений,
а есть отдельные ,которым нравится садо-мазо.
вот так и тут.
таноми52:
Привыкнуть можно ко всему, даже к концлагерю...
Привыкнуть можно ко всему, даже к концлагерю...
я бы так сказал, кто то живет в рамках общепринятых
большинством общества отношений,
а есть отдельные ,которым нравится садо-мазо.
вот так и тут.
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