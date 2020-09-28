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≡ В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39970
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Отправлено: 28.09.20 - 12:03
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В Минздраве разработали требования к оборудованию мест, выделенных специально для потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9476
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 12:03
#1
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а может лучше запретить курение вообще.
чем придумывать какие-то ограничения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Отправлено: 28.09.20 - 12:07
#2
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Цитата:
alex_60:
а может лучше запретить курение вообще. чем придумывать какие-то ограничения.

И алкоголь тоже
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9476
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
#3
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Цитата:
maxsaf:
И алкоголь тоже


врачи говорят алкоголь в определенных количествах полезен.
доказано учеными.
а вот про курение я такого не слышал.
только вред организму.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Отправлено: 28.09.20 - 12:20
#4
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Цитата:
alex_60:
врачи говорят алкоголь в определенных количествах полезен.

Конечно полезен. Для отмазок типа "извините, пьяный был, ниче не соображал".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9476
В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для потребления табачных изделий
Отправлено: 28.09.20 - 12:23
#5
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Цитата:
maxsaf:
Для отмазок типа "извините, пьяный был, ниче не соображал".


какие отмазки.
наоборот.более суровое наказание в этом случае.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 12:32
#6
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Цитата:
alex_60:
какие отмазки. наоборот.более суровое наказание в этом случае.

А, ну да, вы же те видео так и не посмотрели...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2025
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 16:10
#7
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Цитата:
alex_60:
а может лучше запретить курение вообще. чем придумывать какие-то ограничения.


Так резко нельзя! А вот постепенно, шаг за шагом придём к тому, что курение будут воспринимать как суицид!
Следующим будет алкоголь (суицид как отравление ядом)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
957
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 16:54
#8
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Цитата:
НГ:
в пунктах общественного питания;

Эх, как бывало приятно после плотного перекуса выкурить сигаретку с чашечкой кофе или с бокалом сладкого чая, развалившись за столом. Ушло беззаботное время. Теперь осталось только ютиться в кабинках. Кстати, почему бы не называть вещи своими именами? Кабинки, где не допускается потребление еды и напитков - это же наши обычные уличные туалеты. Ведь там даже если и захочешь что-нибудь употребить, то не сможешь. А вот курить в них хорошо, лучше уж непроглядная пелена ароматного дыма сигарет с ментолом, чем неприглядный вид отхожего места с выворачивающими ноздри миазмами переработанных предыдущими посетителями продуктов и напитков. Но где Минздрав возьмет такое количество кабинок? В областном центре таких раз, два и обчелся.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2025
Re: В Минздраве разработали требования к оборудованию мест для...
Отправлено: 28.09.20 - 17:03
#9
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Наконец-то конкретно указали:запрещается "в подъездах домов".
Помню даже участковый утверждал в споре со мной, что подъезд дома не является общественным местом.
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