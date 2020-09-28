Отправлено: - 16:54

НГ:

в пунктах общественного питания;

Цитата:Эх, как бывало приятно после плотного перекуса выкурить сигаретку с чашечкой кофе или с бокалом сладкого чая, развалившись за столом. Ушло беззаботное время. Теперь осталось только ютиться в кабинках. Кстати, почему бы не называть вещи своими именами? Кабинки, где не допускается потребление еды и напитков - это же наши обычные уличные туалеты. Ведь там даже если и захочешь что-нибудь употребить, то не сможешь. А вот курить в них хорошо, лучше уж непроглядная пелена ароматного дыма сигарет с ментолом, чем неприглядный вид отхожего места с выворачивающими ноздри миазмами переработанных предыдущими посетителями продуктов и напитков. Но где Минздрав возьмет такое количество кабинок? В областном центре таких раз, два и обчелся.