Отправлено: - 10:34

Добринцофф:

потому что работает до 12 ночи

Добринцофф:

Если ребёнок ляжет как полагается в 9 часов вечера,а не в 12 то в 6 утра он сам проснётся,бодрый и выспавшийся.

Добринцофф:

биологические часы организма в течение 2-х суток перестраиваются на новый режим

Добринцофф:

А о людях которые в деревнях живут и скотину выращивают ты подумал,каково это управляться по темноте?

Цитата:Получается, Вам перевод без разницы - даже летом работаете до темна.Цитата:К примеру летом в 21:00 ещё солнце светит, жара спала, самое время выходить гулять. Кто же спать ляжет в 9 вечера? Тем более, что по нашему родному часовом поясу UTC+4 (солнечное время) ещё всего 7 часов вечера. А вот "как полагается в 9 часов вечера" взялось от нормальных стран/городов (например Москвы, у них это тёмный вечер) - и это наши 23:00 (+2 часа опережение) и удивительно, но большинство наших детей и укладываются спать как раз в это время, т.е. вовремя.А вот вставать им надо будет не по-московски в светлые 6-7 утра, а по-кустанайски в 4-5 утра (по солнечному времени). И летом встают без проблем, проблемы начинаются осенью-зимой. Заметьте, вопрос времени всегда поднимают осенью.Цитата:Вот именно: режим. Вы для себя, кстати, тоже решили эту же проблему - перевели своё время работы и встаёте с восходом. А у кого-то весь режим - это постоянный подъём задолго до восхода Солнца.Цитата:Управляться с хозяйством и утром нужно. И сейчас им зимой приходиться это делать также в темноте, до работы. Не знаю насколько сейчас профессия доярки массовая, но раньше утренняя дойка была в 5 утра, т.е. вставать нужно было в 4. Поэтому мне кажется, они будут совсем не против поспать лишний час утром.