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≡ Ведет ли эта дорога к храму?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39967
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 24.09.20 - 06:20
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Участок в пойме реки, недалеко от садоводческого товарищества «Геолог», был местом отдыха: люди там ловили рыбу, загорали и, чего уж греха таить, купались. В мае 2020 года доступ к Тоболу преградил двухметровый забор. Руководство товарищества выяснило, что землю на берегу выделили «Местному религиозному объединению «Костанайская и Рудненская епархия» Православной церкви Казахстана» для огородничества. По мнению дачников, в данном случае нарушаются законодательные нормы сразу двух кодексов: Водного и Земельного.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4118
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 24.09.20 - 06:20
#1
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Расценки на услуги церкви надо сказать не божеские, так отпевали соседку прямо на кладбище, приехал батюшка на очень дорогом джипе, потряс чем-то на цепочке, проголосил минут двадцать, дочь покойной отстегнул за всё про всё тридцать пять тысяч и был таков! Не дурно - подумал я...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 24.09.20 - 07:55
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Дочка вашей соседки верит, что соседку вашу там где-то на пол-пути тормознули и в другие ворота направили сразу после этого выступления. Главное, чтобы те ворота потом закрытыми не оказались как и эти, которые к пляжу путь перегородили.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
30
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 24.09.20 - 20:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
maxsaf:

Это вопросы веры и традиций, поэтому не нужно высказываться в таком неуважительном ключе.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
950
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 28.09.20 - 15:29
#4
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Дааа, при коммунистах такого не было ))) Что происходит опять? В прошлом году улицу Алтынсарина сузили возле храма по Гагарина и сделали стоянку. А горожан вы спросили? Может им лучше 4-полосная дорога?

Цитата:
Пока из России не вернется епископ Анатолий, никаких проверок проводить нельзя, - сказал клирик Константино-Еленинского собора, протоиерей Андрей КОРЧАЖНИКОВ. - Все вопросы по обустройству этой территории - к нему.


А чего там проверять? Снести забор и все постройки на ширину природоохранной полосы. Не знаю сколько она у нас в КЗ, в СССР и в России - 20 метров. Никто не имеет права блокировать доступ к реке.

Цитата:
ladas: Это вопросы веры


Различайте веру и религию. Как раз-таки мужик на джипе в чёрном платье и с большим золотым крестом на пузе никак не связан с верой и Богом.

[Исправлено: Тот самый, 28.09.2020 - 15:30]
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