Работа приложения Дамумед

Отправлено: - 11:30

Недоработанное приложение, точнее инвалидное. Оно идет вразрез с законом о браке и семье. Так как считает, что жена - не член семьи. И ее невозможно прибавить в этот раздел на один телефон с мужем. Тут ей или покупать телефон за 70 тыс. или ездить в поликлинику на личные приемы и отстаивать очереди.