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≡ Работа приложения Дамумед
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39967
Работа приложения Дамумед
Отправлено: 28.09.20 - 11:18
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Обращаюсь к лицам ответственным в управлении здравоохранения по Костанайской области: Забыл номер телефона на который два года назад был зарегистрирован в приложении даму мед. в результате чего не могу войти в приложение.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
568
Re: Работа приложения Дамумед
Отправлено: 28.09.20 - 11:18
#1
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Пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА предоставила комментарий:
"Обратитесь в поликлинику по месту прикрепления, там организованы посты цифровой помощи. Документ, удостоверяющий вашу личность, необходим, чтобы защитить ваши данные от несанкционированного входа. По вопросам, возникающим по приложению Дамумед, можете обращаться в call-центр: +7 (775) 007 0350".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1791
Работа приложения Дамумед
Отправлено: 28.09.20 - 11:30
#2
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Недоработанное приложение, точнее инвалидное. Оно идет вразрез с законом о браке и семье. Так как считает, что жена - не член семьи. И ее невозможно прибавить в этот раздел на один телефон с мужем. Тут ей или покупать телефон за 70 тыс. или ездить в поликлинику на личные приемы и отстаивать очереди.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
145
Работа приложения Дамумед
Отправлено: 28.09.20 - 11:32
#3
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Господа журналисты. Просьба обратиться к управлению здравоохранания для прояснения следующих вопросов. 1) почему в приложении ДамуМед такой странный способ регистрации? 2) как планируется интегрировать данное приложение к системе баз данных е-гов? 3) почему не используется авторизация цифровой подписью? 4) каким образом фото моего удостоверения защищает мои персональные данные? 5) имеется цифровой паспорт здоровья на платформе егов, для чего существуют 2-е разные программы с аналогичным функционалом?
Ну и напоследок... Зачем мне приложение даму мед если мне нужно куда-то ехать чтобы просто зарегистрироваться?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
687
Re: Работа приложения Дамумед
Отправлено: 28.09.20 - 15:03
#4
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А толку? Я зарегестрирован, а записи через него никуда нет, даже к терапевту. Рецепт даже на бесплатное лекарство тоже надо идти к врачу брать. Короче реальной пользы от него никакой.
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