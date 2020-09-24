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Абсурд! Такое придумать сложно, такое только в Казахстане и могло произойти: взяточники, родственники коррупционера, жалуются на несправедливость действий чиновника-мошенникаИ сами взяткодатели почему-то проходят как свидетели. Да в нормальной стране этот клубок принялись бы распутывать и пересадили всех. И экс-акима бы вернули на лесопилку ещё лет на 10.И такие перлы выдают: "Ну, задней уже нету, крестьян всех напрягли, еще дали $250 000". Это вымогательство у предпринимателей было или что? Или жена жалуется, что всё отдала на взятку, а у неё дети. Ребята, большой вопрос откуда у вас вообще такие деньги, если всё было конфисковано.P.s. Но бывший аким чудесным образом отсидел всего 3,5 года из 13. И не в колонии строгого режима, а на поселении. Так точно мошенник? Или всё-таки помогли?