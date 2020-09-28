Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39965
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
Заместителем акима Костанайской области стала Бахыт Есимова. Марат Жундубаев покинул свой пост в связи с переходом на должность государственного инспектора Администрации президента РК. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима области.
Читать новость
Читать новость
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
Цитата:
Как кстати. Надо бы ей на фруме НГ зарегистрироваться
Интересно, Дракон не будет против? ))
Бахыт Есимова будет курировать вопросы внутренней политики, государственной языковой политики, межэтнической сферы
Как кстати. Надо бы ей на фруме НГ зарегистрироваться
Интересно, Дракон не будет против? ))
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:20
Цитата-/Интересно, Дракон не будет против? /
По странному стечению обстоятельств как только она зарегистрируется Дракон будет у нее уже в друзьях))
По странному стечению обстоятельств как только она зарегистрируется Дракон будет у нее уже в друзьях))
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 12:22
Цитата:
да, так и будет))
abaika95:
По странному стечению обстоятельств как только она зарегистрируется Дракон будет у нее уже в друзьях))
По странному стечению обстоятельств как только она зарегистрируется Дракон будет у нее уже в друзьях))
да, так и будет))
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:40
Цитата:
У нее 3 высших? О_о
Калифорнийский университет (США).
У нее 3 высших? О_о
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9473
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:49
в других источниках пишут про Санкт -Петербург
и КГУ им.Ш.Уалиханова со степенью магистр права.
и КГУ им.Ш.Уалиханова со степенью магистр права.
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 12:50
Цитата:
С Калифорнийским получается что три
alex_60:
С Калифорнийским получается что три
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:51
тот случай, когда для дальнейшей карьеры надо поработать в регионе.. Надолго сия особа не задержится в области...
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 13:11
Цитата-/Калифорнийским получается что три/
В интернетах пишут что ещё и 4 языками владеет) в том числе и Корейским!
Цитата-/тот случай, когда для дальнейшей карьеры надо поработать в регионе.. Надолго сия особа не задержится в области../
Естествено не на 20 лет приехала,сменяемость же должна быть да?)
[Исправлено: abaika95, 28.09.2020 - 13:27]
В интернетах пишут что ещё и 4 языками владеет) в том числе и Корейским!
Цитата-/тот случай, когда для дальнейшей карьеры надо поработать в регионе.. Надолго сия особа не задержится в области../
Естествено не на 20 лет приехала,сменяемость же должна быть да?)
[Исправлено: abaika95, 28.09.2020 - 13:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20115
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 13:18
Цитата:
Помню,говорил мне один человекю
Витя, образование, ума - не даёт...
maxsaf:
С Калифорнийским получается что три
С Калифорнийским получается что три
Помню,говорил мне один человекю
Витя, образование, ума - не даёт...
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 13:39
Цитата:
Дорамы наверное тоже смотрит, как Таноми)
[Исправлено: maxsaf, 28.09.2020 - 13:40]
abaika95:
в том числе и Корейским!
в том числе и Корейским!
Дорамы наверное тоже смотрит, как Таноми)
[Исправлено: maxsaf, 28.09.2020 - 13:40]
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 13:56
Цитата:
да, конечно! это касается всех. в том числе и первых лиц государства.
abaika95:
сменяемость же должна быть да?)
сменяемость же должна быть да?)
да, конечно! это касается всех. в том числе и первых лиц государства.
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 14:18
Цитата-/, конечно! это касается всех. в том числе и первых лиц государства./
Первое лицо сменилось и чиновники ниже рангом должны, поэтому она и не надолго приехала)
Первое лицо сменилось и чиновники ниже рангом должны, поэтому она и не надолго приехала)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать