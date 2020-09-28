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≡ Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39965
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
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Заместителем акима Костанайской области стала Бахыт Есимова. Марат Жундубаев покинул свой пост в связи с переходом на должность государственного инспектора Администрации президента РК. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима области.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
#1
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Цитата:
Бахыт Есимова будет курировать вопросы внутренней политики, государственной языковой политики, межэтнической сферы

Как кстати. Надо бы ей на фруме НГ зарегистрироваться 8-)
Интересно, Дракон не будет против? ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5162
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:20
#2
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Цитата-/Интересно, Дракон не будет против? /


По странному стечению обстоятельств как только она зарегистрируется Дракон будет у нее уже в друзьях))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 12:22
#3
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Цитата:
abaika95:
По странному стечению обстоятельств как только она зарегистрируется Дракон будет у нее уже в друзьях))

:lol: :lol: :lol: да, так и будет))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:40
#4
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Цитата:
Калифорнийский университет (США).

У нее 3 высших? О_о
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9473
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:49
#5
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в других источниках пишут про Санкт -Петербург
и КГУ им.Ш.Уалиханова со степенью магистр права.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 12:50
#6
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Цитата:
alex_60:

С Калифорнийским получается что три
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1762
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 12:51
#7
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тот случай, когда для дальнейшей карьеры надо поработать в регионе.. Надолго сия особа не задержится в области...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5162
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 13:11
#8
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Цитата-/Калифорнийским получается что три/


В интернетах пишут что ещё и 4 языками владеет) в том числе и Корейским!



Цитата-/тот случай, когда для дальнейшей карьеры надо поработать в регионе.. Надолго сия особа не задержится в области../


Естествено не на 20 лет приехала,сменяемость же должна быть да?)

[Исправлено: abaika95, 28.09.2020 - 13:27]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20115
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 13:18
#9
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Цитата:
maxsaf:
С Калифорнийским получается что три

Помню,говорил мне один человекю
Витя, образование, ума - не даёт... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 13:39
#10
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Цитата:
abaika95:
в том числе и Корейским!

Дорамы наверное тоже смотрит, как Таноми)

[Исправлено: maxsaf, 28.09.2020 - 13:40]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1762
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 13:56
#11
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Цитата:
abaika95:
сменяемость же должна быть да?)

да, конечно! это касается всех. в том числе и первых лиц государства.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5162
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 14:18
#12
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Цитата-/, конечно! это касается всех. в том числе и первых лиц государства./



Первое лицо сменилось и чиновники ниже рангом должны, поэтому она и не надолго приехала)
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