Отправлено: - 13:05

юля елиссева:

а где были те 80% которые якобы за таракана голосовали? почему не ликовали во время инаугурации? :)

Цитата:они были в полях, на заводах и фабриках...и радовались в глубине души, потому что порядочность, культура и воспитание не позволяет громко выражать свои чувства!