Прогноз на 5 дней
ясно+17°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 48% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39965
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 11:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центре Минска в воскресенье десятки тысяч людей, а по ряду оценок — более ста тысяч, вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6959
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 12:51
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу вечером звонит дядька, который в Минске живет... правда звонил он с дачи, потому что в городах в выходные дни по прежнему не работает интернет.
Говорит,выступления ослабли, но проходят. Митингующие ходят на работу, а вечерами и в выходные на улицы... Пока в Минске +20-25... то можно и помитинговать...Ближе к зиме много ли из них останется?
По Лукашенко... все понимают, что он никуда сейчас и вдруг не уйдет. Надеяться на реформу и сотрудничество с оппозицией.

Цитата:
«народная инаугурация Светланы Тихановской»

Смешно... народный "президент" сбежала, сидит в другой стране и нос не кажет...причем в её руках нет ничего... если не считать телефона, по которому польско-литовские кукловоды пытаются руководить этой марионеткой.

100 тысяч - в 2-х миллионном Минске...это 5%... меньше даже, чем за неё проголосовали. А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:59
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Почему инагурацию игнорируют?

Так и на выборы же не все ходят.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1762
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:00
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?

а где были те 80% которые якобы за таракана голосовали? почему не ликовали во время инаугурации? :)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:02
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
почему не ликовали во время инаугурации? :)

Им забыли сообщить ))
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1762
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:03
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))

Ющенко сменил Кучму и ушел после четырехлетнего срока. А ведь мог бы как иные коллеги в странах СНГ вечно продлевать себе сроки. Саакашвили сместил Шеварнадзе и тоже ушел как только истек срок его полномочий. Скажи, подлизайко, в какой стране пришедшие к врасти демократы за сию власть цеплялись?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6959
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:05
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
а где были те 80% которые якобы за таракана голосовали? почему не ликовали во время инаугурации? :)

они были в полях, на заводах и фабриках...и радовались в глубине души, потому что порядочность, культура и воспитание не позволяет громко выражать свои чувства!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5162
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:16
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Скажи, подлизайко, в какой стране пришедшие к врасти демократы за сию власть цеплялись?/


На то они и демократы чтобы сменять друг друга на потеху толпе а кто уже над ними стоит,и по настоящему рулит те сидят безвылазно)
Скажи дядька "Юля" а где пришедшие демократы за 30 лет после развала союза так о народе "думают и любят его" что аж вывели свои страны в передовые экономики и у которых сейчас все тип топ?)

[Исправлено: Gljuk, 28.09.2020 - 13:20]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5162
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:21
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/они были в полях, на заводах и фабриках...и радовались в глубине души, потому что порядочность, культура и воспитание не позволяет громко выражать свои чувства!/



Когда будет очередное перименование все культурные люди поддержат конечно потомучто в это время на заводах будут молча в глубине души ликовать!)




Цитата-/правда звонил он с дачи, потому что в городах в выходные дни по прежнему не работает интернет./


Я уверен твой дядька возмущен очень сильно,что ему приходится уезжать на дачу из осажденных городов,где инет отключают?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1762
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:27
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ж вывели свои страны в передовые экономики и у которых сейчас все тип топ?)

посмотри доходы на душу населения в Прибалтике и Польше...а ведь мы стартовали с одиних позиций и нефти у них нет
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7726
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:32
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Когда будет очередное перименование все культурные люди поддержат конечно потомучто в это время на заводах будут молча в глубине души ликовать!)

Карантин же. На кухнях))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5162
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:34
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/посмотри доходы на душу населения в Прибалтике и Польше...а ведь мы стартовали с одиних позиций и нефти у них нет/



Отличный пример а брать к примеру во внимание доходы и уровень жизни в Польше и Прибалтике до развала?) Или это будет необъективно?) Всё-таки Прибалтика витрина социализма как никак была)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9473
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 14:00
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по плану все гуляющие на инагурации должны были нести портреты
президента Тихановской.
что то на фото- видео ни одного не видно.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 99.34 Ko -