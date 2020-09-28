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В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 39965
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 11:14
В центре Минска в воскресенье десятки тысяч людей, а по ряду оценок — более ста тысяч, вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко.
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Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:14
(Пользователи)
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- 547
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:15
Цитата:
главное вовремя соскочить
maxsaf:
главное вовремя соскочить
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:34
все меньше и меньше "гуляющих" с каждым разом.
минчане уже устали как пишут от этих гуляк.
в выходные выйти просто прогулятся невозможно.
а главный у них Путило, 22 лет.
в Польше сидит, некстой рулит.
через нее вся координация гуляний.
а им рулит польша.
минчане уже устали как пишут от этих гуляк.
в выходные выйти просто прогулятся невозможно.
а главный у них Путило, 22 лет.
в Польше сидит, некстой рулит.
через нее вся координация гуляний.
а им рулит польша.
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
Когда уже этот таракан маразматик поймет, что уходить надо вовремя. Нет, же 25 лет у власти и все ему мало...
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:18
Цитата:
Да понял он, вещи собирает. Просто накопилось много, дайте время))
юля елиссева:
Когда уже этот таракан маразматик поймет, что уходить надо вовремя
Когда уже этот таракан маразматик поймет, что уходить надо вовремя
Да понял он, вещи собирает. Просто накопилось много, дайте время))
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:19
Цитата:
это да.
но не у каждого получается.
юля елиссева:
уходить надо вовремя.
уходить надо вовремя.
это да.
но не у каждого получается.
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 12:23
Цитата:
думаю что хватит и ему и еще на семь поколений потомков безбедной жизни..
maxsaf:
вещи собирает. Просто накопилось много
вещи собирает. Просто накопилось много
думаю что хватит и ему и еще на семь поколений потомков безбедной жизни..
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 12:24
Цитата:
типичная ситуация для стран третьего мира, где диктаторы у власти сидят десятилетиями.
alex_60:
это да. но не у каждого получается
это да. но не у каждого получается
типичная ситуация для стран третьего мира, где диктаторы у власти сидят десятилетиями.
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:25
Цитата-/главный у них Путило, 22 лет.в Польше сидит, некстой рулит.через нее вся координация гуляний.а им рулит польша./
Ага сидят 3 парнишки и 2 девчонки открыто в центре города в Варшаве,в обычной комнатке, успевают проанализировать всю инфу по Белоруссии,провести фактчекинг,сделать материал,разослать его и все это в режиме 24/7))
Ага сидят 3 парнишки и 2 девчонки открыто в центре города в Варшаве,в обычной комнатке, успевают проанализировать всю инфу по Белоруссии,провести фактчекинг,сделать материал,разослать его и все это в режиме 24/7))
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:26
Цитата-/типичная ситуация для стран третьего мира, где диктаторы у власти сидят десятилетиями/
Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))
Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:30
Цитата:
Для того и нужны поправки в конституцию, запрещающие всякие хитро...пые обнуления, и внесения поправок в конституцию))
abaika95:
Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))
Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))
Для того и нужны поправки в конституцию, запрещающие всякие хитро...пые обнуления, и внесения поправок в конституцию))
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:31
Цитата:
не только.
успевают и интервью дать Дудю для канала «вДудь».
abaika95:
его и все это в режиме 24/7))
его и все это в режиме 24/7))
не только.
успевают и интервью дать Дудю для канала «вДудь».
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:44
Цитата-/Для того и нужны поправки в конституцию, запрещающие всякие хитро...пые обнуления, и внесения поправок в конституцию))/
Поправки как в Германии где руководитель уже 14 лет сидит во власти ? Или как в Канаде где сын одного великого премьер министра страны сейчас сам премьер министр?)
Цитата-/только.успевают и интервью дать Дудю для канала «вДудь/
Причем пока они все давали интервью,кто-то делал рассылку в их телеграм канале) очень работоспособные ребята)
Поправки как в Германии где руководитель уже 14 лет сидит во власти ? Или как в Канаде где сын одного великого премьер министра страны сейчас сам премьер министр?)
Цитата-/только.успевают и интервью дать Дудю для канала «вДудь/
Причем пока они все давали интервью,кто-то делал рассылку в их телеграм канале) очень работоспособные ребята)
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:47
Цитата:
Батька так же хотел наверное ))
abaika95:
сын одного великого премьер министра страны сейчас сам премьер министр?)
сын одного великого премьер министра страны сейчас сам премьер министр?)
Батька так же хотел наверное ))
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