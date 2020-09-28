В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской

Отправлено: - 12:44

Цитата-/Для того и нужны поправки в конституцию, запрещающие всякие хитро...пые обнуления, и внесения поправок в конституцию))/







Поправки как в Германии где руководитель уже 14 лет сидит во власти ? Или как в Канаде где сын одного великого премьер министра страны сейчас сам премьер министр?)









Цитата-/только.успевают и интервью дать Дудю для канала «вДудь/







Причем пока они все давали интервью,кто-то делал рассылку в их телеграм канале) очень работоспособные ребята)