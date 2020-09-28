Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 51% влажность
  • С-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39965
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 11:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центре Минска в воскресенье десятки тысяч людей, а по ряду оценок — более ста тысяч, вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко.
Читать новость

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7722
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
547
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

главное вовремя соскочить ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9471
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все меньше и меньше "гуляющих" с каждым разом.
минчане уже устали как пишут от этих гуляк.
в выходные выйти просто прогулятся невозможно.
а главный у них Путило, 22 лет.
в Польше сидит, некстой рулит.
через нее вся координация гуляний.
а им рулит польша.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1758
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже этот таракан маразматик поймет, что уходить надо вовремя. Нет, же 25 лет у власти и все ему мало...
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7722
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Когда уже этот таракан маразматик поймет, что уходить надо вовремя

Да понял он, вещи собирает. Просто накопилось много, дайте время))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9471
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:19
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
уходить надо вовремя.


это да.
но не у каждого получается.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1758
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 12:23
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вещи собирает. Просто накопилось много

думаю что хватит и ему и еще на семь поколений потомков безбедной жизни..
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1758
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 12:24
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это да. но не у каждого получается

типичная ситуация для стран третьего мира, где диктаторы у власти сидят десятилетиями.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5157
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:25
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/главный у них Путило, 22 лет.в Польше сидит, некстой рулит.через нее вся координация гуляний.а им рулит польша./


Ага сидят 3 парнишки и 2 девчонки открыто в центре города в Варшаве,в обычной комнатке, успевают проанализировать всю инфу по Белоруссии,провести фактчекинг,сделать материал,разослать его и все это в режиме 24/7))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5157
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:26
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/типичная ситуация для стран третьего мира, где диктаторы у власти сидят десятилетиями/




Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7722
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))

Для того и нужны поправки в конституцию, запрещающие всякие хитро...пые обнуления, и внесения поправок в конституцию))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9471
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:31
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
его и все это в режиме 24/7))


не только.
успевают и интервью дать Дудю для канала «вДудь».
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5157
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:44
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Для того и нужны поправки в конституцию, запрещающие всякие хитро...пые обнуления, и внесения поправок в конституцию))/



Поправки как в Германии где руководитель уже 14 лет сидит во власти ? Или как в Канаде где сын одного великого премьер министра страны сейчас сам премьер министр?)




Цитата-/только.успевают и интервью дать Дудю для канала «вДудь/



Причем пока они все давали интервью,кто-то делал рассылку в их телеграм канале) очень работоспособные ребята)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7722
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:47
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сын одного великого премьер министра страны сейчас сам премьер министр?)

Батька так же хотел наверное ))
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 102.42 Ko -