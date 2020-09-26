Прогноз на 5 дней
ясно+10°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • СЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39961
Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
Отправлено: 26.09.20 - 10:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На российском телевидении есть шоу под названием «Удивительные люди», на котором рассказывают о людях, обладающих уникальными способностями. Но я - о наших «удивительных людях», встречающихся на каждом шагу.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7706
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
Отправлено: 26.09.20 - 10:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не может быть ниже 10% от зарплаты министров и тех же депутатов.

Или от зп акима области ))
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1253
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
Отправлено: 26.09.20 - 10:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для сравнения - в России прожиточный минимум в пересчете на тенге составляет 62 000 тенге.

Отсталая страна, что с них взять))))))
Цитата:
Возьмем специалистов костанайского налогового комитета

Этот факт вообще заслуживает отдельного внимания))) Из года в год- одно и тоже) Ватс апп их молчит, по номерам не дозвониться) В Каспий пришла квитанция с очередным бредом. А ответ, я думаю, все знают- сбой в системе)))) Но подвижки есть в лучшую сторону, перестали приходить счета покойникам.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4118
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
Отправлено: 26.09.20 - 13:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему-то налог на недвижимость и авто начисляется сразу же после регистрации на нового владельца, в этом отношении они молодцы, зря свой хлеб не едят. Однако, не смотря что мое авто после меня сменила уже третьего хозяина, где конечно же каждый новый владелец исправно заплатил налог, и меня тоже дрючат, категорически не снимают с учёта, стоит арест от налоговой за девятый год. На мои обращения никто не реагирует, надо идти в суд подавать , принудить
Профайл Посетить вебсайт
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
87
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
Отправлено: 26.09.20 - 16:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
шаражкина контора, разогнать их, начиная с министра и набрать тех кто хоть что то делать хочет, сколько лет на месте топчатся, ни уведомления в эл. виде не могут до ума довести, ни уведомления в бумажном виде
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5667
Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
Отправлено: 26.09.20 - 16:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато все "уважаемые" люди. :lol:
Как говорил Райкин:- ты меня уважаешь, я тебя тоже уважаю,
значит вместе мы уважаемые люди. (с) :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5667
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
Отправлено: 26.09.20 - 16:20
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А работу пусть вон те которые могут работать, делают. :lol:
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
954
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительные люди
Отправлено: 28.09.20 - 11:20
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Налоговая - это отдельная песня наших степей. Бескрайние просторы аномалий. Горький ветер ошибок. Ароматы сбоев. Пересохшие источники рассылок. Редкие виды специалистов, прячущиеся в тени кабинетов от назойливых путников, рыщущих в поисках колодцев истины.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Маркс, 5555, Козлов я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 84.89 Ko -