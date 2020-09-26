Re: Николай ВОРОНИН: Удивительные люди

Отправлено: - 13:41

Почему-то налог на недвижимость и авто начисляется сразу же после регистрации на нового владельца, в этом отношении они молодцы, зря свой хлеб не едят. Однако, не смотря что мое авто после меня сменила уже третьего хозяина, где конечно же каждый новый владелец исправно заплатил налог, и меня тоже дрючат, категорически не снимают с учёта, стоит арест от налоговой за девятый год. На мои обращения никто не реагирует, надо идти в суд подавать , принудить