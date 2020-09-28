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≡ В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39961
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 11:14
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В центре Минска в воскресенье десятки тысяч людей, а по ряду оценок — более ста тысяч, вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7706
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:14
#1
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Профайл
директор пляжа
* директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
547
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:15
#2
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Цитата:
maxsaf:

главное вовремя соскочить ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9462
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 11:34
#3
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все меньше и меньше "гуляющих" с каждым разом.
минчане уже устали как пишут от этих гуляк.
в выходные выйти просто прогулятся невозможно.
а главный у них Путило, 22 лет.
в Польше сидит, некстой рулит.
через нее вся координация гуляний.
а им рулит польша.
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