Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...

Отправлено: - 11:34

все меньше и меньше "гуляющих" с каждым разом.

минчане уже устали как пишут от этих гуляк.

в выходные выйти просто прогулятся невозможно.

а главный у них Путило, 22 лет.

в Польше сидит, некстой рулит.

через нее вся координация гуляний.

а им рулит польша.