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≡ Строительство двух новых заводов начали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39959
Строительство двух новых заводов начали в Костанае
Отправлено: 27.09.20 - 20:00
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Заводы по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники «КАМАЗ» построят в индустриальной зоне областного центра, сообщается на сайте primeminister.kz.

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5147
Re: Строительство двух новых заводов начали в Костанае
Отправлено: 27.09.20 - 20:00
#1
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Ну молодцы кто вытянул "медведя" вложиться в это дело!!!!



Цитата-/Объем инвестиций в эти два завода - 150,7 млрд тг./



Отлично,главное чтобы небыло форс-мажоров!!



Пы.сы


Вечно недовольные бабки фас!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7695
Re: Строительство двух новых заводов начали в Костанае
Отправлено: 28.09.20 - 07:08
#2
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Ну вот же, отличная новость.

Цитата:
abaika95:
Отлично,главное чтобы небыло форс-мажоров!!


Это да, а то бывает так - размах на рубль - удар на копейку. Ну и пилильщики иногда хорошие идеи губят ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9460
Re: Строительство двух новых заводов начали в Костанае
Отправлено: 28.09.20 - 09:02
#3
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вопрос-на чистом месте,
или на базе литейного цеха дизельного,
раз камень то по логике с нуля должно быть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9460
Re: Строительство двух новых заводов начали в Костанае
Отправлено: 28.09.20 - 09:04
#4
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количество заводов в Кустанае растет,
это радует конечно.
неясно только сколько процентов у кого,какие условия сделки,
кто основной инвестор.
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