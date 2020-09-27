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Строительство двух новых заводов начали в Костанае
Строительство двух новых заводов начали в Костанае
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