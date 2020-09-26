Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?

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Когда в прошлый раз приезжал президент (аким - губернатор одной из областей) Минниханов на сабантуй, не было столько полиционеров вокруг города, секретности из его визита также особой не было, как и при недавнем визите нашего Президента. Видимо персона Мамина очень важна для местных властей, раз даже пожар "обязан ждать", когда чиновник проедет по свободной дороге...!?