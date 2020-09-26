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≡ Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39958
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 17:22
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Как сообщила "НГ" читательница Наталья, дорога закрыта в обе стороны.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1788
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 27.09.20 - 19:18
#15
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Закрыли трассу на границу потому,что приезжал Президент Татарстана Минниханов. Он с Маминым заложили завод для производства литья для Камазов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9456
Re: Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 27.09.20 - 19:50
#16
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Цитата:
Козлов я:
Закрыли трассу на границу потому,


Да, об этом уже раньше сообщали.
////Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 27 сентября, состоится визит президента Татарстана в Костанайскую область.Президент Татарстана Рустам Минниханов с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым осматривает выставку в Костанайской области Цель визита – участие в торжественной церемонии закладки камня на месте строительства нового совместного завода крупнейшего производителя грузовой техники в России ПАО «КамАЗ» и казахстанской компании «Агромашхолдинг KZ».///
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
775
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 28.09.20 - 00:00
#17
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Когда в прошлый раз приезжал президент (аким - губернатор одной из областей) Минниханов на сабантуй, не было столько полиционеров вокруг города, секретности из его визита также особой не было, как и при недавнем визите нашего Президента. Видимо персона Мамина очень важна для местных властей, раз даже пожар "обязан ждать", когда чиновник проедет по свободной дороге...!?
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