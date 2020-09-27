Отправлено: - 00:00

Лесовик:

А у нас так стало через час с небольшим. Это наглядный пример несоответствия. часовых поясов.

Добринцофф:

Я не чиновник из Астаны и мне удобно при нынешнем часовом поясе.

yudjin:

главный "тормоз"

Цитата:Да что там Алма-Ата! В Усть-Каменогорске с нами одинаковое время! Бред полнейший - жить на 2 часа раньше солнечного времени. Просто все привыкли, что летом у нас темнеет к 12 ночи, а в январе Солнце встаёт в 10 утра. А на самом деле редко где встретишь такие несуразные условия для жизни.Цитата:Да помним мы, помнимБуржуа спит до 10 утра, а вечером машину разгружать, поэтому надо чтобы было светлоНапомню и нашу конфигурацию: у многих есть дети, которых надо поднимать в садик и школу в 7 утра. А зимой это сделать проблематично - до восхода ещё 3 часа и (пока) неискалеченный астанинским временем нормальный детский организм усиленно сопротивляется, потому что по солнечному (природному) времени ещё только 5 часов утра.Цитата:Да уж. Кончится всё тем, что Зевс ударит его молнией в лоб, чтобы не позорил имя великого древнегреческого учёного.