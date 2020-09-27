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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39958
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6957
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:37
#30
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Цитата:
Добринцофф:
и вторая смена будут по темноте идти домой.

25-ая серия марлезонского балета.
Во вторую смену учится лишь 30% ВСЕХ учащихся... а значит большинство вынуждено утром недосыпать, плестись в темноте с ноября по март, досыпая на первых двух уроках.

Опять надежды кустанайцев в связи с визитом премьер-министра не оправдались... главный "тормоз" в деле возвращения НАШЕГО природного времени остался в своём кресле.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7470
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:41
#31
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Цитата:
yudjin:
а значит большинство вынуждено утром недосыпать,

Цитата:
ACROS: Рано на работу - пораньше вставайте, пораньше ляжете.


Цитата:
yudjin:
плестись в темноте с ноября по март,

Цитата:
ACROS: Темно - включите фонари; светло - выключите.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9456
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:42
#32
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Цитата:
Добринцофф:
не чиновник из Астаны и мне удобно при нынешнем часовом поясе.


Почему тебе удобно, ты давно озвучил.
Спишь до 10 утра, а вечером товар разгружать тебе неудобно в темноте.
Так что школьники и прочее не твоя тема в данном вопросе. .

[Исправлено: alex_60, 27.09.2020 - 20:44]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7470
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:44
#33
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Цитата:
yudjin:
Во вторую смену учится лишь 30% ВСЕХ учащихся.

Сейчас вообще все дома учатся и когда пойдут в школы неизвестно,так что вопрос отпадает сам собой.
Да и что на школьниках свет клином сошёлся,есть ещё люди которые на работу ходят и обратно идут и не у всех рабочий день начинается в 8,а заканчивается в 17.00
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
686
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 21:18
#34
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Поддерживаю! Нечего с временем играть, природу не обманешь! Если это полночь, то она ДОЛЖНА быть в полночь, а не когда какому-нибудь политику или казахстанским ученым захочется.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5147
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 21:21
#35
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Цитата-/.. главный "тормоз" в деле возвращения НАШЕГО природного/




А до этого которого сейчас в кресле сидит ты подымал вопрос о времени? Если не поднимал то почему? А если поднимал то как вопрос решился? Положительно небось?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5147
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 21:25
#36
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Политтехнологам Костаная если бы небыло этого вопроса (о переносе времени) его надо было бы выдумать)
Ведь вдуматься он не несёт ни культурной ни национальной ни религиозной ни социальной ни политической подоплёки )

Вкидывай вброс каждые пол года и каждые пол года народ занят баталиями) удобно)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5667
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 22:56
#37
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Мда почитаешь почитаешь и сомневаться начинаешь в адекватности.
Естественно время должно быть приведено в соответствии с часовым поясом.
А некоторые могут по собственному желанию, на ночной режим перейти и часы не на 1 час, а на 11, перевести. Если кому нравится и устраивает. почему нет, но остальные то не причём.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7470
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 23:05
#38
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Цитата:
alex_60:
Спишь до 10 утра, а вечером товар разгружать тебе неудобно в темноте.

Ну да я же работаю потому и неудобно,а тебе пенсионеру вообще должно быть пофигу какой там часовой пояс.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
943
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 00:00
#39
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Цитата:
Лесовик:
А у нас так стало через час с небольшим. Это наглядный пример несоответствия. часовых поясов.


Да что там Алма-Ата! В Усть-Каменогорске с нами одинаковое время! Бред полнейший - жить на 2 часа раньше солнечного времени. Просто все привыкли, что летом у нас темнеет к 12 ночи, а в январе Солнце встаёт в 10 утра. А на самом деле редко где встретишь такие несуразные условия для жизни.

Цитата:
Добринцофф:
Я не чиновник из Астаны и мне удобно при нынешнем часовом поясе.


Да помним мы, помним :-) Буржуа спит до 10 утра, а вечером машину разгружать, поэтому надо чтобы было светло :-) Напомню и нашу конфигурацию: у многих есть дети, которых надо поднимать в садик и школу в 7 утра. А зимой это сделать проблематично - до восхода ещё 3 часа и (пока) неискалеченный астанинским временем нормальный детский организм усиленно сопротивляется, потому что по солнечному (природному) времени ещё только 5 часов утра.

Цитата:
yudjin:
главный "тормоз"


Да уж. Кончится всё тем, что Зевс ударит его молнией в лоб, чтобы не позорил имя великого древнегреческого учёного.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
943
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 00:18
#40
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Цитата:
Добринцофф:
Да и что на школьниках свет клином сошёлся,есть ещё люди которые на работу ходят


Дети - Ваше будущее. Даже чужие. Когда-нибудь работающие уйдут на пенсию, а ценность того, что им удалось накопить/создать будет поддерживать работающая экономика и работающие в ней сегодняшние дети. Так вот чем лучше будет здоровье этих детей, чем лучше у них будут условия для учёбы сегодня, тем выше вероятность, что Ваши накопления будут чего-то стоить через 20-30 лет.

Цитата:
abaika95:
А до этого которого сейчас в кресле сидит ты подымал вопрос о времени?


Этот вопрос поднимается на протяжении 15 лет, как раз с времени проведения той пресловутой реформы 2004 года. В этом и прошлом году было написано несколько статей в НГ, писем, в том числе в администрацию президента, но, к сожалению, бюрократическая машина работает таким образом, что всегда на эти письма и жалобы дают отвечать акимату области.
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