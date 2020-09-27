Отправлено: - 20:44

yudjin:

Во вторую смену учится лишь 30% ВСЕХ учащихся.

Цитата:Сейчас вообще все дома учатся и когда пойдут в школы неизвестно,так что вопрос отпадает сам собой.Да и что на школьниках свет клином сошёлся,есть ещё люди которые на работу ходят и обратно идут и не у всех рабочий день начинается в 8,а заканчивается в 17.00