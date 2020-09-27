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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39958
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6957
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:37
#30
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Цитата:
Добринцофф:
и вторая смена будут по темноте идти домой.

25-ая серия марлезонского балета.
Во вторую смену учится лишь 30% ВСЕХ учащихся... а значит большинство вынуждено утром недосыпать, плестись в темноте с ноября по март, досыпая на первых двух уроках.

Опять надежды кустанайцев в связи с визитом премьер-министра не оправдались... главный "тормоз" в деле возвращения НАШЕГО природного времени остался в своём кресле.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7469
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:41
#31
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Цитата:
yudjin:
а значит большинство вынуждено утром недосыпать,

Цитата:
ACROS: Рано на работу - пораньше вставайте, пораньше ляжете.


Цитата:
yudjin:
плестись в темноте с ноября по март,

Цитата:
ACROS: Темно - включите фонари; светло - выключите.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9456
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:42
#32
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Цитата:
Добринцофф:
не чиновник из Астаны и мне удобно при нынешнем часовом поясе.


Почему тебе удобно, ты давно озвучил.
Спишь до 10 утра, а вечером товар разгружать тебе неудобно в темноте.
Так что школьники и прочее не твоя тема в данном вопросе. .

[Исправлено: alex_60, 27.09.2020 - 20:44]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7469
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:44
#33
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Цитата:
yudjin:
Во вторую смену учится лишь 30% ВСЕХ учащихся.

Сейчас вообще все дома учатся и когда пойдут в школы неизвестно,так что вопрос отпадает сам собой.
Да и что на школьниках свет клином сошёлся,есть ещё люди которые на работу ходят и обратно идут и не у всех рабочий день начинается в 8,а заканчивается в 17.00
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
686
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 21:18
#34
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Поддерживаю! Нечего с временем играть, природу не обманешь! Если это полночь, то она ДОЛЖНА быть в полночь, а не когда какому-нибудь политику или казахстанским ученым захочется.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5147
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 21:21
#35
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Цитата-/.. главный "тормоз" в деле возвращения НАШЕГО природного/




А до этого которого сейчас в кресле сидит ты подымал вопрос о времени? Если не поднимал то почему? А если поднимал то как вопрос решился? Положительно небось?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5147
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 21:25
#36
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Политтехнологам Костаная если бы небыло этого вопроса (о переносе времени) его надо было бы выдумать)
Ведь вдуматься он не несёт ни культурной ни национальной ни религиозной ни социальной ни политической подоплёки )

Вкидывай вброс каждые пол года и каждые пол года народ занят баталиями) удобно)
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