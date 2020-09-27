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Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39958
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 16:52
Цитата:
Юноша, здесь осуждают вопрос
Об изменении времени.
А не дискотека.
drakon:
Красивая, девушка.
Красивая, девушка.
Юноша, здесь осуждают вопрос
Об изменении времени.
А не дискотека.
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 21
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 16:55
Только не "...на одной широте", а долготе.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20112
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 17:08
Цитата:
Ну и - продолжай...
[Исправлено: drakon, 27.09.2020 - 17:08]
alex_60:
здесь осуждают
здесь осуждают
Ну и - продолжай...
[Исправлено: drakon, 27.09.2020 - 17:08]
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 18:04
Цитата/Кстати это же та ИП которая суд выйграла по делу о продаже препаратов по завышенной стоимости) победы окрыляют)
А еще эта женщина, которая на встрече Акима области с населением в феврале 2020 года, подняла вопрос о переводе времени.
Акиму очень не понравился этот вопрос.
Мое мнение в этом вопросе нейтрально.
Но странно, что две области находятся на одной долготе, а у них разное время.
Прочитал в одной статье,которая мне прислала Ольга, если к примеру биологическое время будет нарушено на 2-3 часа, это сильно влияет на здоровье людей.
А еще эта женщина, которая на встрече Акима области с населением в феврале 2020 года, подняла вопрос о переводе времени.
Акиму очень не понравился этот вопрос.
Мое мнение в этом вопросе нейтрально.
Но странно, что две области находятся на одной долготе, а у них разное время.
Прочитал в одной статье,которая мне прислала Ольга, если к примеру биологическое время будет нарушено на 2-3 часа, это сильно влияет на здоровье людей.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 18:33
Цитата-/с населением в феврале 2020 года, подняла вопрос о переводе времени.Акиму очень не понравился этот вопрос./
Мне бы тоже не понравился вопрос на решение которого у меня небыло бы возможностей) хотя.....
Мне бы тоже не понравился вопрос на решение которого у меня небыло бы возможностей) хотя.....
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 8
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 18:45
Да не нормально это всё!Обязательно надо менять,детям опять проблемы-по темноте идти в школу и из школы! Простой пример несуразности-9 сентября т.г. смотрел футбол "Кайрат"-"Маккаби",время одинаковое 20.00 ,в Алматы темно и горят прожектора. А у нас так стало через час с небольшим. Это наглядный пример несоответствия. часовых поясов.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 19:17
Цитата:
Вы хоть сами то поняли, что написали?
Если стрелки переведут,то вечером темнеть начнёт раньше на час и вторая смена будут по темноте идти домой.
Лесовик:
Да не нормально это всё!Обязательно надо менять,детям опять проблемы-по темноте идти в школу и из школы!
Да не нормально это всё!Обязательно надо менять,детям опять проблемы-по темноте идти в школу и из школы!
Вы хоть сами то поняли, что написали?
Если стрелки переведут,то вечером темнеть начнёт раньше на час и вторая смена будут по темноте идти домой.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 19:36
Цитата/Если стрелки переведут,то вечером темнеть начнёт раньше на час и вторая смена будут по темноте идти домой.
Вот это меня и смущает. Будет темнеть раньше будет. Сейчас все нормально.
Но доводы учёных, и еще, что есть декретное время, и от него мы отстаём на 1 час 40 минут.
Как у любого человека, у меня есть свое мнение.
Здесь не знаю, что будет правильнее.
Вот это меня и смущает. Будет темнеть раньше будет. Сейчас все нормально.
Но доводы учёных, и еще, что есть декретное время, и от него мы отстаём на 1 час 40 минут.
Как у любого человека, у меня есть свое мнение.
Здесь не знаю, что будет правильнее.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 19:42
Цитата:
Вот и меня это смущает.
Партизан7:
Вот это меня и смущает. Будет темнеть раньше будет. Сейчас все нормально.
Вот это меня и смущает. Будет темнеть раньше будет. Сейчас все нормально.
Вот и меня это смущает.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 19:47
Цитата-/вторая смена будут по темноте идти домой./
Зато первая будет идти по свету,светлеть то будет раньше?)
Зато первая будет идти по свету,светлеть то будет раньше?)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1009
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:07
Цитата:
Какие все стеснительные !!
Это вопрос и проблема из разряда: "коту делать нечего, он я..а чешет". Темно - включите фонари; светло - выключите. Рано на работу - пораньше вставайте, пораньше ляжете. Поздно на работу - позднее вставайте, попозже ляжете спать. Учёные всегда выполняют чей то ЗАКАЗ: БЕСПЛАТНО они не работают. Всё зависит от "полноты налитого стакана".
Добринцофф: и меня это смущает.
Какие все стеснительные !!
Это вопрос и проблема из разряда: "коту делать нечего, он я..а чешет". Темно - включите фонари; светло - выключите. Рано на работу - пораньше вставайте, пораньше ляжете. Поздно на работу - позднее вставайте, попозже ляжете спать. Учёные всегда выполняют чей то ЗАКАЗ: БЕСПЛАТНО они не работают. Всё зависит от "полноты налитого стакана".
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:15
///«Есть еще и обратная сторона медали. Есть люди, которые просят, чтобы мы остались в одном часовом поясе с Астаной. Мы изучим это вопрос», — ответил Архимед Мухамбетов.///
Кто эти люди, это понятно, гос чиновники.чье руководство сидит в Астане.
им удобней работать с вышестоящими в одном временном распорядке дня. Поэтому они и рубят вопрос на корню, не принимая никаких доводов, в Том числе официальные заключения учёных
По данному вопросу.
Кто эти люди, это понятно, гос чиновники.чье руководство сидит в Астане.
им удобней работать с вышестоящими в одном временном распорядке дня. Поэтому они и рубят вопрос на корню, не принимая никаких доводов, в Том числе официальные заключения учёных
По данному вопросу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 410
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:20
Цитата:
А астаны-то и нет уже, значит этот вопрос должен быть "решён положительно". За отсутствием руководства
alex_60:
чтобы мы остались в одном часовом поясе с Астаной
чтобы мы остались в одном часовом поясе с Астаной
А астаны-то и нет уже, значит этот вопрос должен быть "решён положительно". За отсутствием руководства
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:34
Цитата:
это из разряда значительного влияние на результаты в отношении здоровья, связанные с нарушением циркадных ритмов.
ACROS:
Это вопрос и проблема из разряда: "коту делать нечего, он я..а чешет".
Это вопрос и проблема из разряда: "коту делать нечего, он я..а чешет".
это из разряда значительного влияние на результаты в отношении здоровья, связанные с нарушением циркадных ритмов.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:35
Цитата:
Я не чиновник из Астаны и мне удобно при нынешнем часовом поясе.
alex_60:
Кто эти люди, это понятно, гос чиновники.чье руководство сидит в Астане.
Кто эти люди, это понятно, гос чиновники.чье руководство сидит в Астане.
Я не чиновник из Астаны и мне удобно при нынешнем часовом поясе.
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