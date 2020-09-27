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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39958
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9456
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 16:52
#15
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Цитата:
drakon:
Красивая, девушка.


Юноша, здесь осуждают вопрос
Об изменении времени.
А не дискотека.
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Т
§ ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
21
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 16:55
#16
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Только не "...на одной широте", а долготе.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20112
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 17:08
#17
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Цитата:
alex_60:
здесь осуждают

Ну и - продолжай... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 27.09.2020 - 17:08]
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
94
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 18:04
#18
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Цитата/Кстати это же та ИП которая суд выйграла по делу о продаже препаратов по завышенной стоимости) победы окрыляют)

А еще эта женщина, которая на встрече Акима области с населением в феврале 2020 года, подняла вопрос о переводе времени.
Акиму очень не понравился этот вопрос.

Мое мнение в этом вопросе нейтрально.
Но странно, что две области находятся на одной долготе, а у них разное время.
Прочитал в одной статье,которая мне прислала Ольга, если к примеру биологическое время будет нарушено на 2-3 часа, это сильно влияет на здоровье людей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5147
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 18:33
#19
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Цитата-/с населением в феврале 2020 года, подняла вопрос о переводе времени.Акиму очень не понравился этот вопрос./



Мне бы тоже не понравился вопрос на решение которого у меня небыло бы возможностей) хотя.....
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
8
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 18:45
#20
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Да не нормально это всё!Обязательно надо менять,детям опять проблемы-по темноте идти в школу и из школы! Простой пример несуразности-9 сентября т.г. смотрел футбол "Кайрат"-"Маккаби",время одинаковое 20.00 ,в Алматы темно и горят прожектора. А у нас так стало через час с небольшим. Это наглядный пример несоответствия. часовых поясов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7469
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 19:17
#21
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Цитата:
Лесовик:
Да не нормально это всё!Обязательно надо менять,детям опять проблемы-по темноте идти в школу и из школы!

Вы хоть сами то поняли, что написали?
Если стрелки переведут,то вечером темнеть начнёт раньше на час и вторая смена будут по темноте идти домой.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
94
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 19:36
#22
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Цитата/Если стрелки переведут,то вечером темнеть начнёт раньше на час и вторая смена будут по темноте идти домой.

Вот это меня и смущает. Будет темнеть раньше будет. Сейчас все нормально.
Но доводы учёных, и еще, что есть декретное время, и от него мы отстаём на 1 час 40 минут.

Как у любого человека, у меня есть свое мнение.
Здесь не знаю, что будет правильнее.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7469
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 19:42
#23
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Цитата:
Партизан7:
Вот это меня и смущает. Будет темнеть раньше будет. Сейчас все нормально.

Вот и меня это смущает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5147
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 19:47
#24
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Цитата-/вторая смена будут по темноте идти домой./



Зато первая будет идти по свету,светлеть то будет раньше?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1009
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:07
#25
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Цитата:
Добринцофф: и меня это смущает.


Какие все стеснительные !!
Это вопрос и проблема из разряда: "коту делать нечего, он я..а чешет". Темно - включите фонари; светло - выключите. Рано на работу - пораньше вставайте, пораньше ляжете. Поздно на работу - позднее вставайте, попозже ляжете спать. Учёные всегда выполняют чей то ЗАКАЗ: БЕСПЛАТНО они не работают. Всё зависит от "полноты налитого стакана".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9456
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:15
#26
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///«Есть еще и обратная сторона медали. Есть люди, которые просят, чтобы мы остались в одном часовом поясе с Астаной. Мы изучим это вопрос», — ответил Архимед Мухамбетов.///

Кто эти люди, это понятно, гос чиновники.чье руководство сидит в Астане.
им удобней работать с вышестоящими в одном временном распорядке дня. Поэтому они и рубят вопрос на корню, не принимая никаких доводов, в Том числе официальные заключения учёных
По данному вопросу.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
410
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:20
#27
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Цитата:
alex_60:
чтобы мы остались в одном часовом поясе с Астаной

А астаны-то и нет уже, значит этот вопрос должен быть "решён положительно". За отсутствием руководства :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9456
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:34
#28
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Цитата:
ACROS:
Это вопрос и проблема из разряда: "коту делать нечего, он я..а чешет".


это из разряда значительного влияние на результаты в отношении здоровья, связанные с нарушением циркадных ритмов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7469
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 20:35
#29
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Цитата:
alex_60:
Кто эти люди, это понятно, гос чиновники.чье руководство сидит в Астане.

Я не чиновник из Астаны и мне удобно при нынешнем часовом поясе.
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