Отправлено: - 19:17

Лесовик:

Да не нормально это всё!Обязательно надо менять,детям опять проблемы-по темноте идти в школу и из школы!

Цитата:Вы хоть сами то поняли, что написали?Если стрелки переведут,то вечером темнеть начнёт раньше на час и вторая смена будут по темноте идти домой.