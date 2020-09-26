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Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39957
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 17:22
Как сообщила "НГ" читательница Наталья, дорога закрыта в обе стороны.
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Re: Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 17:22
Ну если приехал - Премьер.
Значит за Архимедом...
Значит за Архимедом...
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 349
Re: Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 18:35
Вчера проверяли всех въезжающих со стороны Боровского
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 21:42
Всё-таки закрыли, хорошо успел проехать. Видел дорогой вокруг Кустаная в сторону Федоровки много "столбиков" в форме стояло. Также интересно стало, кого и от кого они в поле охранять выставлены? Во время визита Президента вроде такого не было даже ...!? Может кто знает чего?
Re: Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 21:46
Ну может асфальт кладут. Нельзя же из-за одного человека целую трассу закрывать, ее же не для него строили. И не на его деньги.
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 22:03
Цитата:
Увы, из нового на этой трассе только арки для будущих средств слежения за транспортом, подготовка к платным дорогам. Странно конечно, дорога станет платной (пока для грузовиков), а ремонт на ней не заметно чтобы планировался...
maxsaf:
Ну может асфальт кладут.
Ну может асфальт кладут.
Увы, из нового на этой трассе только арки для будущих средств слежения за транспортом, подготовка к платным дорогам. Странно конечно, дорога станет платной (пока для грузовиков), а ремонт на ней не заметно чтобы планировался...
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 22:04
Цитата:
Цитата:
А они-то, зачем на дороге, "Грибки"...
maxsaf:
Нельзя же из-за одного человека целую трассу закрывать,
Нельзя же из-за одного человека целую трассу закрывать,
Цитата:
KOS77:
вокруг Кустаная в сторону Федоровки много "столбиков" в форме стояло.
вокруг Кустаная в сторону Федоровки много "столбиков" в форме стояло.
А они-то, зачем на дороге, "Грибки"...
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 22:08
Цитата:
Мож асфальт охранять?
drakon:
А они-то, зачем на дороге, "Грибки"..
А они-то, зачем на дороге, "Грибки"..
Мож асфальт охранять?
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 23:43
Цитата:
Наверное, чтобы какой-нибудь заяц или тушкан ненароком не выскочил с поля на проезжающего мимо "небожителя"...!?
drakon:
А они-то, зачем на дороге
А они-то, зачем на дороге
Наверное, чтобы какой-нибудь заяц или тушкан ненароком не выскочил с поля на проезжающего мимо "небожителя"...!?
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 26.09.20 - 23:49
Цитата:
Да,может быть.Брусчатку - увезли.
Могут и асфальт - увезти...
maxsaf:
Мож асфальт охранять?
Мож асфальт охранять?
Да,может быть.Брусчатку - увезли.
Могут и асфальт - увезти...
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 27.09.20 - 00:24
Цитата:
Брусчатка и асфальт перемещаются вместе с "небожителями"?))
drakon:
Да,может быть.Брусчатку - увезли. Могут и асфальт - увезти...
Да,может быть.Брусчатку - увезли. Могут и асфальт - увезти...
Брусчатка и асфальт перемещаются вместе с "небожителями"?))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1008
Re: Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 27.09.20 - 07:22
Очевидно это связано с птичьим гриппом - в стране коронавирус, на подходе сезонная пневмония, а тут ещё и птичий грипп нарисовался - вот и как могут перестраховаваются.
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 27.09.20 - 18:09
Никому так и не стало известно, зачем вчера были выставлены полиционеры вдоль трассы и перекрывалась дорога? Судя по отсутствию какой-либо информации на сайтах немногочисленных костанайских СМИ, инфа "совершенно секретная"?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 93
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 27.09.20 - 18:17
Да, странно, что нет информации в СМИ по приезду премьер-министра Казахстана Мамина.
Хотя об его приезде, знал 10 дней назад, в прошлый четверг.
Мне сказал знакомый, вчера премьер-министр посетил индустриальную зону.
Хотя об его приезде, знал 10 дней назад, в прошлый четверг.
Мне сказал знакомый, вчера премьер-министр посетил индустриальную зону.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5142
Почему закрыли трассу из Костаная на Челябинск?
Отправлено: 27.09.20 - 18:30
Цитата-/Хотя об его приезде, знал 10 дней назад, в прошлый четверг.Мне сказал знакомый, вчера премьер-министр посетил индустриальную зону./
Таксисты много чего знают)
Таксисты много чего знают)
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