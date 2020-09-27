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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39957
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9452
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 16:52
#15
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Цитата:
drakon:
Красивая, девушка.


Юноша, здесь осуждают вопрос
Об изменении времени.
А не дискотека.
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Т
§ ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
21
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 16:55
#16
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Только не "...на одной широте", а долготе.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20112
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 17:08
#17
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Цитата:
alex_60:
здесь осуждают

Ну и - продолжай... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 27.09.2020 - 17:08]
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
93
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 18:04
#18
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Цитата/Кстати это же та ИП которая суд выйграла по делу о продаже препаратов по завышенной стоимости) победы окрыляют)

А еще эта женщина, которая на встрече Акима области с населением в феврале 2020 года, подняла вопрос о переводе времени.
Акиму очень не понравился этот вопрос.

Мое мнение в этом вопросе нейтрально.
Но странно, что две области находятся на одной долготе, а у них разное время.
Прочитал в одной статье,которая мне прислала Ольга, если к примеру биологическое время будет нарушено на 2-3 часа, это сильно влияет на здоровье людей.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5142
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 18:33
#19
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Цитата-/с населением в феврале 2020 года, подняла вопрос о переводе времени.Акиму очень не понравился этот вопрос./



Мне бы тоже не понравился вопрос на решение которого у меня небыло бы возможностей) хотя.....
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